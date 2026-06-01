Elecciones en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el candidato que va al balotaje tras dar la sorpresa

El mapa político de América Latina sumó un nuevo y fuerte sacudón hacia la derecha. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se consolidó como la gran sorpresa de las elecciones presidenciales en Colombia al imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo. Con una plataforma que emula los estilos del argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump, su propuesta de corte anticomunista y férreo rechazo a las estructuras políticas tradicionales disputará la conducción de la Casa de Nariño en tres semanas.

Escrutado el 95% de las mesas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el dirigente opositor obtuvo 9.791.468 votos (43,62%), superando al aspirante del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó 9.231.677 sufragios (41,13%), según informó la agencia Noticias Argentinas (NA). Con una diferencia de casi 560.000 votos a favor del abogado, ambos candidatos se medirán en un balotaje definitivo el próximo 21 de junio.

«Patria Milagro»: el plan para achicar el Estado colombiano

Acompañado en la fórmula vicepresidencial por José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, De la Espriella estructuró su campaña bajo una plataforma denominada «Patria Milagro». Los ejes de su programa económico y de reforma estatal sintonizan directamente con las recetas de la derecha global, poniendo el foco en el recorte del gasto público.

El plan de gobierno contempla metas de shock:

Ajuste estatal: Una reducción del 25% del aparato del Estado mediante la fusión de entidades públicas.





Una mediante la fusión de entidades públicas. Metas económicas: Apuntar a un crecimiento económico anual del 7% .





Apuntar a un . Inversión social y tecnología: Un fondo de choque de 10 billones de pesos para el sistema de salud y la digitalización total de la contratación pública mediante tecnología blockchain para el año 2030.

Un jurista polémico rodeado de lujos

Nacido en Bogotá en 1978 pero de fuerte identidad costeña tras criarse en Montería, De la Espriella cuenta además con las nacionalidades italiana y estadounidense. Su desembarco en la política activa es reciente: se gestó en 2024 durante un retiro en Florencia (Italia), tras el cual regresó a su país para inscribir su movimiento con el respaldo de firmas y sellar una alianza con el partido Salvación Nacional, adoptando la figura de un tigre como emblema de campaña.

Antes de dar el salto a los palcos electorales, el candidato construyó una prolífica, millonaria y controvertida carrera como jurista al frente de su firma De La Espriella Lawyers, fundada en 2002. Como abogado defensor, representó a nombres de altísimo perfil y controversia pública, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al empresario Alex Saab y a excongresistas vinculados al escándalo de la «parapolítica». En contraste, también impulsó en el Congreso de su país la ley que tipificó el feminicidio en Colombia tras representar a las familias de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León.

En paralelo a los tribunales, consolidó un perfil público muy ligado a las redes sociales, donde suele exhibir un ostentoso estilo de vida asociado a sus negocios de lujo, que incluyen marcas propias de ron, indumentaria masculina, desarrollos gastronómicos y vinos italianos. Ahora, el «tigre» anticastrista se prepara para librar la batalla final por la presidencia colombiana en apenas tres semanas.