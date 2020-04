Desafío por la salud y la vejez

Neuquén

En un mensaje por las redes sociales, el señor gobernador proponía o sugería el aislamiento de las personas mayores durante la cuarentena. Comprendo la preocupación del gobernador por cuidar a “los mayores”, pero no me parece una medida acertada.



Los mayores necesitamos hacer una vida normal, sana, hacer ejercicio, tomar sol, oxigenarnos, caminar. Los que vivimos solos, necesitamos salir, por supuesto tomando todas las precauciones que amerita la actual situación. Aparte, las personas que conviven por ejemplo en geriátricos generalmente con problemas de salud, son potencialmente más proclives de agarrar cualquier virus, hasta un simple resfriado las puede complicar, así que calculen los riesgos con el covid-19. Sería mucho mejor que los voluntarios que se mencionan en el mensaje, sacaran a pasear a los viejitos, ¿no?



El hecho de ser una persona mayor no significa que vea restringida mi libertad de circular como cualquier otro vecino. Es más, no había tomado conciencia de mi categoría (70) hasta ahora que me sentí como discriminado… Y es que todavía estamos activos, física e intelectualmente; hasta podemos ser perfectos asesores en cualquier tema, con experiencia ¡y sin cobrar una moneda!



Es por esta razón y para demostrar que seguimos vitales, que desafío públicamente al señor gobernador a disputar un partido de tenis cuando su agenda lo permita. ¿Condiciones? Si pierdo le pago una cena en el lugar que quiera. Si gano, se compromete a proponer a las autoridades de Salud Pública, el uso del dióxido de cloro en forma general, para desinfección de hospitales,salitas,colegios y espacios públicos. También en el tratamiento de personas afectadas por el covid-19.



¿Aceptará el desafío?

Ricardo Dougall

10.532.537