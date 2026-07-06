Terremoto en Venezuela: la cifra de muertos sube a 3342 y viajan brigadistas argentinos de relevo

La magnitud de la catástrofe que mantiene en vilo al continente sumó un nuevo y estremecedor reporte. A más de una semana del devastador «doblete sísmico» de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, el Gobierno de ese país actualizó el balance oficial de víctimas: la cifra de víctimas fatales ascendió drásticamente a 3342, mientras que los heridos ya superan los 16.740.

El dramático escenario coincide con una renovación de la asistencia humanitaria internacional. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, anunció la partida de un segundo contingente de brigadistas argentinos pertenecientes a las unidades USAR ARG-10 de Córdoba y USAR ARG-15 de Santa Fe. Los especialistas viajan con el objetivo de relevar a las dotaciones que llevan días excavando a contrarreloj entre el hormigón.

Milagro en Playa Grande y la sombra de los 50.000 desaparecidos

A pesar de haber superado con creces la ventana crítica de supervivencia de las 72 horas, los equipos de emergencia se niegan a bajar los brazos. La esperanza se reavivó por completo tras un rescate calificado como milagroso en la zona cero de Playa Grande: un vigilante de 43 años fue localizado y extraído con vida tras pasar ocho días sepultado bajo los escombros de un edificio residencial.

La compleja maniobra de extracción demandó más de tres jornadas de trabajo continuo por parte de los brigadistas.

Con este caso, ya son al menos 13 las personas rescatadas con vida en condiciones extremas, dentro de un universo de 6.462 civiles rescatados desde el inicio de la contingencia. Sin embargo, la mayor incertidumbre radica en los paraderos: aunque el Gobierno venezolano evita difundir una lista oficial de personas atrapadas, estimaciones técnicas de las Naciones Unidas (ONU) advierten que el número de desaparecidos podría acercarse a los 50.000.

Identificación estricta: el Gobierno rechaza las fosas comunes para las víctimas fatales del terremoto en Venezuela

Ante los insistentes rumores por el colapso de las morgues y los servicios funerarios en el balneario de La Guaira y áreas metropolitanas de Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez descartó de forma tajante la realización de entierros masivos sin control estatal.

“No habrá entierros en fosas comunes. Todas las víctimas fatales serán identificadas antes de ser entregadas a sus familiares”, afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.

Rodríguez detalló que el protocolo forense se ejecuta mediante el cotejo de huellas dactilares y, en casos de severo deterioro, a través de registros fotográficos y pericias odontológicas. Asimismo, la mandataria defendió la velocidad del despliegue militar frente a las críticas civiles por desorganización, asegurando que el esquema de seguridad pasó de 4.000 efectivos en las primeras 24 horas a 19.000 agentes desplegados actualmente.

Radiografía del desastre edilicio y la vida en los refugios

La infraestructura del norte venezolano quedó pulverizada por los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, los cuales registraron 995 réplicas posteriores. El reporte consolidado de daños materiales expone:

856 edificios con daños estructurales graves , de los cuales 190 colapsaron por completo (reduciéndose a montañas de arena y escombros).

, de los cuales (reduciéndose a montañas de arena y escombros). 17.345 personas permanecen sin vivienda (organismos internacionales elevan la cifra de desplazados a casi 16.000).

(organismos internacionales elevan la cifra de desplazados a casi 16.000). 79 campamentos transitorios y refugios de la OIM permanecen habilitados para contener la emergencia de forma inicial durante un mes.

En las calles de La Guaira, las fachadas de las casas sobrevivientes se convirtieron en improvisados canales de comunicación. Las familias pintan mensajes desesperados en las paredes como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas” para guiar a los rescatistas e informar a sus allegados.

Mientras tanto, la distribución de las 9.585 toneladas de alimentos y más de 660.000 litros de agua acusa severas irregularidades en los barrios de difícil acceso geográfico, alimentando la tensión social en las zonas damnificadas.

Con información de AFP, Reuters y AP.