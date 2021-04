Video: desalojaron una fiesta clandestina en Viedma

Personal policial y del municipio de Viedma intervinieron en una fiesta clandestina que se realizó en la madrugada del domingo en la capital rionegrina.

La actuación oficial se concretó pasada las 4 de la mañana y permitió constatar la presencia de unos 150 jóvenes, que se retiraron raudamente del lugar cuando llegaron los efectivos.

Esa intervención se originó por “llamados de vecinos al 911 por ruidos molestos”, según lo narrado esta mañana por el jefe de la Agencia Vial de Viedma, Jorge Vilca. El funcionario contó, además, de la retención de tres vehículos al confirmarse resultados positivos de alcoholemia en los conductores de los mismos.

En el lugar, ubicado en la calle Mitre al 1100, casi Schieroni, funcionaba una metalúrgica, incluso todavía está su cartel comercial, pero sus dueños rápidamente aclararon -por las redes- que se habían trasladados.

La reunión superaba -obviamente- el número de asistentes y el horario permitido, lo cual, exigía el abandono del lugar por parte de los presentes, pero todo fue espontáneo por la evidente irregular. Esa reacción imposibilitó -según el control del municipio- identificar a la mayoría de los asistentes.

Vilca explicó que la intervención policial y municipal se originó en el reclamo de vecinos al 911 por los “ruidos molestos”, lo cual, desmiente la explicación de uno de los residentes del inmueble sobre el origen del llamado de alerta.

Santiago dijo a El Delitómetro que “nos juntamos con unos amigos y no superábamos las 10 personas, pero se filtro la dirección de mi casa, fue pasando de boca en boca" y se “juntaron muchísimas personas. Era tanta que no teníamos el control para que no ingresaran a mi vivienda, inmediatamente llamamos a la policía para avisar la situación y horas mas tarde llegaron y desalojaron a todas las personas", contó.

Por su parte, Vilca ratificó que las reuniones sociales permitidas son hasta con 10 personas y, al aire libre, puede llegar al centenar, previa comunicación de las autoridades locales para contactar el cumplimiento de las condiciones sanitarias.