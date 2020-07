Desaparición de Facundo Castro: la madre pidió que quienes mintieron vayan presos

Astudillo Castro desapareció a fines de abril.

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril último tras salir de su casa del partido bonaerense de Villarino, pidió hoy que "todas las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está" su hijo.

"Estamos pidiendo que se esclarezcan los falsos testimonios, estamos pidiendo que las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está Facundo porque lo subieron arriba de un patrullero y no apareció más", dijo a Télam la mujer.

La madre del joven aseguró tener "la certeza de que en Mayor Buratovich algo le pasó" y que hubo testigos que vieron cuando lo subieron a un móvil policial.

Cristina criticó a la oficial Tamara Flores que dijo haber "levantado" a su hijo cuando "ella se hallaba vestida de civil en el auto de su padre a las 12 y que lo dejó en Teniente Origone a las 13".

"Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo 'no le digas nada a mi vieja' y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, jamás me pudo haber llamado porque es un punto muerto y no hay ninguna señal", sostuvo.

Según la madre de Facundo, cuando el muchacho lo llamó le dijo "mamá vos no tenés una idea de donde estoy".

"Tendría que haber advertido que me dijo 'mamá porque ellos siempre me llaman 'bruja'. Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa", relató Cristina, quien agregó: "Cuando termino la frase, me dice 'mamá, no me vas a volver a ver más'".

La mujer aclaró que tardó "un mes en hacer la denuncia" porque pensó "que estaba en la casa de la chica y que seguía enojado por todos esos retos".