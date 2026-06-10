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Estar bien

El desayuno sin harinas y con solo 4 ingredientes que ayuda a llegar al almuerzo sin hambre

Rico en proteínas y grasas saludables, es una alternativa simple para quienes buscan evitar los picos de hambre a media mañana.

Redacción

Por Redacción

Una de las alternativas que más recomiendan nutricionistas y especialistas en alimentación saludable consiste en un desayuno simple.-

Una de las alternativas que más recomiendan nutricionistas y especialistas en alimentación saludable consiste en un desayuno simple.-

Durante los meses más fríos del año, muchas personas sienten la necesidad de comenzar la jornada con comidas más contundentes. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a facturas, tostadas o productos elaborados con harina para lograr saciedad.

Una de las alternativas que más recomiendan nutricionistas y especialistas en alimentación saludable consiste en un desayuno simple, con apenas cuatro ingredientes, capaz de aportar energía sostenida y ayudar a llegar al almuerzo sin esa sensación de hambre que suele aparecer a media mañana.

La propuesta combina huevos, palta, queso y semillas, una mezcla que aporta proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales.

Por qué ayuda a sentirse satisfecho durante más tiempo

A diferencia de los desayunos basados principalmente en harinas refinadas y azúcares, esta combinación ofrece nutrientes que se digieren más lentamente.

Las proteínas presentes en los huevos contribuyen a prolongar la sensación de saciedad, mientras que las grasas saludables de la palta ayudan a estabilizar los niveles de energía durante varias horas.

El resultado es un desayuno que evita los picos de glucosa y reduce la necesidad de buscar colaciones poco tiempo después de comer.

Cómo prepararlo

La receta es sencilla y puede estar lista en menos de diez minutos.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • Media palta madura
  • 30 gramos de queso fresco o semiduro
  • Una cucharada de semillas (chía, sésamo o girasol)

Preparación

Cocinar los huevos a gusto, ya sea revueltos, hervidos o en forma de omelette. Acompañar con la palta cortada en cubos o pisada y agregar el queso en trozos pequeños. Completar con las semillas por encima.

El plato puede complementarse con una infusión caliente como té, café o mate.

Ideal para las mañanas frías

Además de aportar una buena cantidad de nutrientes, este desayuno tiene otra ventaja: puede consumirse caliente.

Los huevos recién preparados generan una sensación de confort especialmente valorada durante el invierno y permiten comenzar el día con una comida más completa que muchas opciones industrializadas.

No se trata de eliminar las harinas para siempre, sino de incorporar alternativas que ayuden a diversificar la alimentación y aumentar el aporte de proteínas y grasas saludables.

Otros ingredientes que pueden sumarse

Quienes buscan variar la receta pueden incorporar:

  • Tomates cherry.
  • Espinaca salteada.
  • Champiñones.
  • Nueces.
  • Almendras.
  • Yogur natural sin azúcar.

La clave está en priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados.

Para muchas personas, pequeños cambios en el desayuno pueden marcar una diferencia importante en la energía, el apetito y el bienestar a lo largo del día. Y este plato de apenas cuatro ingredientes se presenta como una opción simple, nutritiva y especialmente atractiva para las mañanas de invierno.


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Alimentación saludable

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Hábitos saludables

invierno

sin harinas

Durante los meses más fríos del año, muchas personas sienten la necesidad de comenzar la jornada con comidas más contundentes. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a facturas, tostadas o productos elaborados con harina para lograr saciedad.

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