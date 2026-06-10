El desayuno sin harinas y con solo 4 ingredientes que ayuda a llegar al almuerzo sin hambre

Una de las alternativas que más recomiendan nutricionistas y especialistas en alimentación saludable consiste en un desayuno simple.-

Durante los meses más fríos del año, muchas personas sienten la necesidad de comenzar la jornada con comidas más contundentes. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a facturas, tostadas o productos elaborados con harina para lograr saciedad.

Una de las alternativas que más recomiendan nutricionistas y especialistas en alimentación saludable consiste en un desayuno simple, con apenas cuatro ingredientes, capaz de aportar energía sostenida y ayudar a llegar al almuerzo sin esa sensación de hambre que suele aparecer a media mañana.

La propuesta combina huevos, palta, queso y semillas, una mezcla que aporta proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales.

Por qué ayuda a sentirse satisfecho durante más tiempo

A diferencia de los desayunos basados principalmente en harinas refinadas y azúcares, esta combinación ofrece nutrientes que se digieren más lentamente.

Las proteínas presentes en los huevos contribuyen a prolongar la sensación de saciedad, mientras que las grasas saludables de la palta ayudan a estabilizar los niveles de energía durante varias horas.

El resultado es un desayuno que evita los picos de glucosa y reduce la necesidad de buscar colaciones poco tiempo después de comer.

Cómo prepararlo

La receta es sencilla y puede estar lista en menos de diez minutos.

Ingredientes

2 huevos

Media palta madura

30 gramos de queso fresco o semiduro

Una cucharada de semillas (chía, sésamo o girasol)

Preparación

Cocinar los huevos a gusto, ya sea revueltos, hervidos o en forma de omelette. Acompañar con la palta cortada en cubos o pisada y agregar el queso en trozos pequeños. Completar con las semillas por encima.

El plato puede complementarse con una infusión caliente como té, café o mate.

Ideal para las mañanas frías

Además de aportar una buena cantidad de nutrientes, este desayuno tiene otra ventaja: puede consumirse caliente.

Los huevos recién preparados generan una sensación de confort especialmente valorada durante el invierno y permiten comenzar el día con una comida más completa que muchas opciones industrializadas.

No se trata de eliminar las harinas para siempre, sino de incorporar alternativas que ayuden a diversificar la alimentación y aumentar el aporte de proteínas y grasas saludables.

Otros ingredientes que pueden sumarse

Quienes buscan variar la receta pueden incorporar:

Tomates cherry.

Espinaca salteada.

Champiñones.

Nueces.

Almendras.

Yogur natural sin azúcar.

La clave está en priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados.

Para muchas personas, pequeños cambios en el desayuno pueden marcar una diferencia importante en la energía, el apetito y el bienestar a lo largo del día. Y este plato de apenas cuatro ingredientes se presenta como una opción simple, nutritiva y especialmente atractiva para las mañanas de invierno.