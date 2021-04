Desde Kicillof a Larreta, los deseos de pronta recuperación para Alberto Fernández

Miembros del gabinete nacional, gobernadores provinciales, intendentes, militantes y seguidores sumaron hoy sus mensajes de apoyo al presidente Alberto Fernández luego de que se confirmara que cursa la infección de coronavirus.

Entre los mandatarios provinciales, el bonaerense Axel Kicillof, el fueguino Gustavo Melella, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Juan Manzur y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fueron algunos de los públicamente le desearon pronta recuperación. “Querido Alberto, espero que pronto estés recuperado. La pandemia no da tregua y necesitamos extremar los cuidados. #FuerzaAlberto”, escribió Kicillof.

Ese hashtag se reprodujo en miles de mensajes de cuentas de simpatizantes y también de militantes que no sólo expresaron sus buenos deseos para con el mandatario, sino que además salieron a defender la campaña de vacunación y su efecto benéfico para la sociedad.

Uno de esos mensajes lo escribió el viceministro de Salud bonaernse, Nicolás Kreplak: “La vacunación no evita el contagio pero reduce la letalidad por #COVID. Sigamos reforzando los cuidados: distancia, tapabocas y lavado de manos”. Agustín Rossi, Matías Lammens y Sabina Frederic, desde el gabinete nacional, también se sumaron a los augurios de pronta recuperación así como también intendentes bonaerenses.

Dirigentes políticos de América Latina también usaron sus redes sociales para desearle una pronta recuperación al presidente Alberto Fernández, quien dio positivo en coronavirus y fue aislado en la Residencia de Olivos.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador escribió: “Alberto Fernández, amigo y presidente de Argentina: deseo que te recuperes pronto. Tienes mucha fortaleza y la mayoría de los argentinos te está transmitiendo buenas vibras porque te quiere, como nosotros. Ánimo, compañero”. A ese mensaje, el argentino contestó: “Gracias mi querido amigo Andrés Manuel por tanta generosidad y tanto afecto. Espero estar pronto otra vez en el ruedo”.

Desde el otro lado de la cordillera, Sebatián Piñera deseó “una pronta y completa recuperación” a Fernández y dijo que “con unidad, colaboración y resiliencia" se superará esta pandemia para juntos emprender "el camino del progreso y bienestar de Chile y Argentina”. “Gracias mi querido Presidente Sebatián Píñera por su sincero saludo y sus buenos augurios por mi recuperación. Deseo que juntos sigamos trabajando como hasta ahora por la unidad y el progreso de nuestros pueblos. Chile y Argentina están hermanados en pasado y en futuro”, contestó Fernández.

Mario Abdo Benítez, presidente del Paraguay también envió sus deseos de “una pronta recuperación al amigo presidente de la República Argentina”, mensaje que mereció el agradecimiento del titular de la Casa Rosada y un llamado “a seguir trabajando por la unidad y el desarrollo” los pueblos.

El primer mandatario peruano, Francisco Sagasti, también envió su propio “saludo y solidaridad” al tiempo que transmitió el “afecto” del pueblo de ese país por Argentina y por el Presidente.

El capítulo de los mandatarios siguió con el mensaje de “apoyo y el sentido deseo” de recuperación manifestado por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, que llega mientras los funcionarios argentinos afirman estar estudiando los resultados de la vacuna “Soberana” que produce el país caribeño con miras a una posible adquisición. “En este tiempo difícil debemos estar más unidos que nunca en favor de cuidar la salud de nuestros pueblos", respondió Fernández.

Muchas Gracias mi querido amigo @LulaOficial . Me hace mucho bien tu aliento. Sabes de mi respeto, admiración y cariño por vos. En estos tiempos de pandemia unamos más que nunca nuestros esfuerzos por preservar la salud de nuestros pueblos. https://t.co/iiydlxk9wg

Por su parte, el líder boliviano Evo Morales auguró que Fernández pronto superará esta “prueba con el cuidado y cariño del pueblo argentino”. “Acompañamos tu recuperación con nuestros mejores deseos de fortaleza y sanidad. Un abrazo revolucionario desde #Bolivia”, afirmó. El jefe de estado, por su parte dijo que superará este “momento” y así “seguir trabajando juntos” para que “América Latina se una en democracia”.

“Cuidate, Alberto. La Patria Grande te necesita. P.D. Feliz cumpleaños con un poco de retraso”, dijo el dirigente ecuatoriano Rafael Correa, mientras que el líder del PT Lula Da Silva firmó: “Desde Brasil envío buenas energías, alentando para tu pronto reestablecimiento. Que en breve superes esta dolencia para seguir cuidando del pueblo argentino. Abrazos, Compañero”. Fernández respondió a Correa afirmando que “estar vacunado” le “da una ventaja clara para que el virus no logre hacer un daño mayor” y le envió el “cariño de siempre inalterable”. Mientras tanto, a Lula le dijo: “Sabes de mi respeto, admiración y cariño por vos. En estos tiempos de pandemia unamos más que nunca nuestros esfuerzos por preservar la salud de nuestros pueblos”.

Gracias querido amigo @MashiRafael. He pasado un lindo cumpleaños y espero pronto superar este momento. El estar vacunado me da una ventaja clara para que el virus no logre hacer un daño mayor. Fuerte abrazo. Con el cariño de siempre inalterable. https://t.co/XHwQPuj7ID