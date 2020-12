Desde octubre, un barrio de Bariloche no tiene agua durante el día

Un grupo de vecinos del barrio Mutisias reclamó por la falta de suministro de agua esta mañana en Aguas Rionegrinas. “Desde octubre, los cortes son diarios, nos quedamos sin servicio a partir de las 9 restableciéndose a las 2 de la mañana”, indicaron en una nota dirigida al delegado de Bariloche.

Norma Zublin, la presidenta del barrio Mutisias, recordó que el año pasado solicitaron una cisterna ya que “todos los años sufren el mismo inconveniente”. Estiman que unas 600 familias viven en ese sector de la ciudad ya que hay alrededor de tres familias por terreno.

“La obra ya está finalizada, hay más 70 conexiones domiciliarias y se procedió al cambios de cañerías viejas por PVC. Pero al probar la presión de agua, se encontraron con que iba para otro barrio y deben hacer un nuevo zanjeo”, explicó la dirigente barrial.

Detalló que a las 9 de la mañana ya se quedan sin agua: “Más allá del calor, es una necesidad grande en este contexto de pandemia. Te tenés que quedar levantado hasta cualquier hora de la madrugada para juntar agua. Y levantarte muy temprano para llegar a bañarte”.

Zublim reconoció que la gente está muy cansada pero deberán esperar un mes más. “El municipio sacó un comunicado en el que informa que desde 21 de diciembre hasta el 4 de enero no van a trabajar en obras públicas y no van a permitir obras en la calle”, aseguró y continuó: “De modo que a la empresa no le permiten seguir trabajando. No es mucho lo que falta”.