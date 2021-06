Desde varias dependencias del gobierno de Río Negro reclaman vacunas para los esenciales

Los trabajadores de Aguas Rionegrinas trabajan en la calle desde que arrancó la pandemia en marzo del 2020 y están en mayor riesgo de contagio. Aún no recibieron la primera dosis y la reclaman

La presión interna de los trabajadores esenciales que aún no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 se instala con fuerza en distintas dependencias del gobierno rionegrino.

Abarca a quienes hacen tareas en terreno, como los operarios de Aguas Rionegrinas, los ligados a la obra pública, Vialidad provincial e inspectores de tránsito y choferes.

Los planteos son de los trabajadores hacia sus jefes en los ministerios. Se han elevado notas a Salud, pero aseguran que no obtienen respuesta .

“Se hizo un pedido de vacunas hace un mes al Ministerio de Salud, apuntando en particular a los inspectores de obras y los de tránsito, que están mucho en la calle y en mayor contacto con la gente. Pero respondieron que no. Sin embargo, el personal administrativo de Salud, que tiene mínima exposición al contagio, ya fue vacunado. Es muy injusto cómo las asignan”, se quejó la fuente, que trabaja en un organismo del gobierno provincial.

El gobierno de Arabela Carreras se encuentra bajo presión en momentos en que debe definir la segunda etapa del plan de vacunación, cuando ya ha inoculado a la mitad de la población objetivo. No solo le reclama su propio personal por ellas. Por afuera, también lo hacen los empleados de farmacias, bancarios y taxistas

En Aguas Rionegrinas se desempeñan unos 750 trabajadores y muchos no hacen tareas porque son personas de riesgo. “Estamos enmarcados dentro de los esenciales. Reclamamos desde hace tiempo las vacunas pero no pasa nada. Encima, el gremio está en su interna y no nos ayuda en esto”, se quejó un operario de Roca.

Agregó que sus pares neuquinos del EPAS ya recibieron la primera dosis pero “con nosotros no pasa nada”.