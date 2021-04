Desesperada búsqueda de una joven de Neuquén en Buenos Aires

Hace 9 días que la familia de María Esther Brianthe no tiene novedades sobre el paradero de la joven. Paola Rojas, su madre, habló con ella por última vez el 30 de marzo pasado. El sábado intentó comunicarse con ella, pero no respondió los mensajes de WhatsApp. La joven, nacida en Plottier, reside hace varios años en Buenos Aires.

Le escribió a la mañana y recién en horas de la tarde recibió una respuesta. Era la pareja de la joven quien le dijo que había abandonado la vivienda que compartían en le barrio de La Boca de Buenos Aires. “Él me dijo que se fue, que lo había abandonado, pero yo no lo creo. No pude ser que no se haya comunicado con nosotros, que se haya ido sin su celular, y sobre todo que haya dejado a su hija”, contó la madre, Paola Rojas.

Cuando comenzó la búsqueda de María Esther, se conoció que la joven había radicado una denuncia por violencia por género contra su pareja, en enero. Días después levantó la denuncia.

La mujer, que reside en Fernández Oro, radicó una denuncia en esa localidad por averiguación de paradero, además se efectuó otra en el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires.

Paola detalló que es la primera vez que pasa algo así y está segura que no se fue de la vivienda por sus propios medios. Hace más de 5 días que no recibe información por parte de la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Lo último que sabe es que se hicieron rastrillajes en varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía no pudieron hallarla. “Aparecen llamados de que la vieron en algunos lugares, pero no pudieron localizarla todavía”, explicó la mujer que está juntando plata para poder viajar a Buenos Aires.

María Esther tiene 19 años y cuando fue vista por última vez vestía una campera negra, pantalón jean blanco y zapatillas negras. Mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones.

"No estoy acusado a nadie, pero tengo el derecho de dudar porque mi hija la que está desaparecida y no me va a entrar en la cabeza que se haya ido sin su hija", relató Paola.

La mujer contó que recibió una sola llamada del Ministerio Publico Fiscal, le indicaron que hubo rastrillajes en la zona de Ezeiza, Retiro, Once, Caballito y Boedo, pero sin novedades.