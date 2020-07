Desesperado pedido del basquetbolista Rod Gonçalves: “Estamos viviendo una pesadilla”

“Lo que debía ser un momento hermoso por la llegada de nuestro hijo, se convirtió en una pesadilla”, se lamenta Rod Gonçalves, el brasileño que llegó a Petrolero Argentino en septiembre del año pasado para jugar la temporada 2019/20 de Liga Argentina, cancelada por la pandemia por coronavirus.

El interno está varado en Cutral Co hace cuatro meses junto a Andressa, su pareja embarazada de siete meses, a la espera de cobrar la deuda que el club tiene con él para poder regresar a su país, y le contó a Río Negro su situación.

“Queremos tener nuestro hijo en Brasil, al lado de nuestra familia pero necesitamos el dinero. No solo para vivir sino también para pagar un montón de deudas”, aseveró Rod. Además, detalló que cobró los dos primeros meses y que, a mediados de la temporada, recibió la promesa de los dirigentes de que le iban a pagar la totalidad de la deuda cuando el torneo finalice.

Debido al avanzado estado de su embarazo, les quedan solo dos semanas para emprender el regreso antes de que se convierta en un riesgo, según la recomendación de los médicos. Con el paso de los días, la desesperación de Rod y Andressa va en aumento.

“Los tiempos se acortan, la situación es compleja por la pandemia y ni siquiera podemos comprar cosas para el bebé”.

“Los tiempos se acortan, la situación es compleja por la pandemia y ni siquiera podemos comprar cosas para el bebé. Andressa esta muy mal. Hay días que llora mucho y no quiere salir de la cama. Estamos muy tristes”, agregó el interno, segundo goleador de Petro en el torneo.

El reclamo de Gonçalves no es nuevo. El pivot explicó que en los primeros días de marzo, cuando empezaron los rumores de la suspensión de la Liga, le pidió irse a los dirigentes de Petrolero antes que la pandemia empeore.

Rod y Andressa quieren regresar a su país.

“Ahí empezaron los problemas”. El brasileño relató que dos días antes de viajar le dijeron solo tenían un 30% de la deuda y que decidió no aceptar.

“No es un tema de capricho. Muchos me dicen: ‘¿por qué no te vas y después te depositan?’ Tengo 33 años, mi familia no puede ayudarme economicamente, un hijo en camino y este es mi trabajo. Además tengo una hija de otra pareja y todos los meses pago la pensión alimenticia. Si yo la dejo de pagar, en Brasil voy preso”, precisó el pivot, quien además agregó que el año pasado vivió una situación similar con un equipo de Brasil y todavía esta en juicio. Las experiencias del pasado también lo llevaron a tomar esta decisión.

“Al club le agradezco porque me brindó casa, comida y asistencia médica para Andressa en estos cuatro meses”, a pesar del mal momento, Rod se mostró agradecido con el club y su gente.

“La mía no es la única situación. Mis compañeros de equipo, y se que de otros clubes de Neuquén, también están sin cobrar”.

El brasileño enfatizó que cada vez que pregunta por novedades la respuesta siempre es la misma: no hay plata.

“Los dirigentes Claudio Larraza y Guillermo Pérez me repiten que como el Ministerio de Deportes de la Provincia dejó de aportar lo que les había prometido a inicios de la temporada, el club tiene deudas no solo conmigo sino también con todos los jugadores”, narró el máximo reboteador del Matador.

En la necesidad de respuestas, Rod explicó que dos meses atrás habló con el Ministro Luis Sánchez, quien le prometió resolver la situación de los aportes a los clubes. “También me explicó que el gobierno no tiene nada que ver con los contratos de los jugadores, me dijo que el dinero es para la estructura logística de los clubes y no para los contratos de jugadores”, precisó.

No obstante, Rod aclaró que el da a conocer su historia porque esta desesperado pero que también reclama por sus colegas.

“Yo sé que la mía no es la única situación, pero si es compleja. Mis compañeros de equipo, y se que de otros clubes de Neuquén, también están sin cobrar hace mucho tiempo y lo necesitan”, agregó.

En medio de la pandemia, los días siguen corriendo y tanto Rod como Andressa piden regresar ahora, ya que si su hijo nace en el país deberán aguardar más tiempo para volver, por lo que podrían quedar varados hasta diciembre