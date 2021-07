Desmantelaron un casino clandestino en Roca

El sábado pasado en Roca la policía tuvo una tarde agitada cuando les tocó realizar un allanamiento autorizado por la Justicia en una casa donde funcionaba un casino clandestino.

Desde la Unidad Regional Segunda, señalaron que la investigación comenzó hace tres semanas cuando los efectivos notaron en el patio de una casa ubicada sobre calle Villegas un importante número de autos.

A partir de allí se empezó a indagar hasta que obtuvieron información de que el lugar se realizaban apuestas clandestinas.

La fiscal Silvana García ordenó el allanamiento en la casa ubicada en el Barrio Belgrano. El jefe policial Aldo Pelagatti informó que además del administrador de esta sala de juego había otras 15 personas.

“Ese día no fue mucha gente por el partido de Argentina, pero igual fueron notificados unas 16 personas. Fueron notificados del inició de una investigación judicial. La orden no decía detención. Fue en una casa quinta que no era habitada en forma permanente”, detalló el funcionario.

Cerca de las 18 se realizó el operativo por personal de Unidad Especial de la Regional Segunda.

Desde la fiscalía se dispuso el secuestro de elementos, como así notificación de las personas por violar el artículo 205 y al responsable del lugar por infracción al artículo 301.

Desde la Unidad Regional señalaron que también se dio intervención a personal de inspección municipal quienes procedieron a la clausura del lugar e infracción del titular.

También se secuestraron mesas de juegos, cartas, dados, fichas entre otros elementos, los cuales son trasladados a los asientos de esta Unidad Especial.