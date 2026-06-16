¿Asado por el Día del Padre 2026?: Neuquén lanzó una imperdible venta de chivos y corderos, cómo y dónde comprarlos

Se viene una feria del Chivito y el Cordero para acompañar el Mundial 2026 y el Día del Padre. Foto: Neuquén Informa.

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará una nueva venta de productos regionales del Alto Neuquén. La Feria del Chivito y el Cordero será este jueves 18 y viernes 19 de junio. Esta pensada especialmente para celebraciones como el Día del Padre y las juntadas para alentar a la Selección Argentina de fútbol en sus primeros partidos del Mundial 2026.

La actividad tendrá lugar en el Mercado Concentrador Neuquén.

Feria de chivitos y corderos: para las juntadas del Mundial 2026

Durante este jueves y viernes, de 13 a 17, en el Mercado Concentrador, se podrán adquirir chivitos y corderos provenientes de productores y crianceros del norte de la provincia, además de escabeches artesanales elaborados con materias primas de la región.

Desde Cordecc destacaron que se trata de una excelente oportunidad para llevar a la mesa productos de calidad, con identidad neuquina y a precios convenientes, acompañando ocasiones especiales que invitan al encuentro familiar y entre amigos.

Para garantizar la disponibilidad de las piezas, se recomienda realizar la reserva anticipada al WhatsApp 2942-469860. De esta manera, los compradores podrán asegurarse su pedido sin límite de unidades, antes de la venta presencial.

Feria para acompañar el Mundial 2026 y el Día del Padre: los precios y productos

Los productos disponibles serán:

Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos (pieza de entre 9 y 10 kilos promedio)

160.000 pesos (pieza de entre 9 y 10 kilos promedio) Cordero del Alto Neuquén : 170.000 pesos (pieza de entre 15 y 17 kilos promedio)

: 170.000 pesos (pieza de entre 15 y 17 kilos promedio) Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos

Durante la Feria del Chivito y el Cordero se aceptarán todos los medios de pago: tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.