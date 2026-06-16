De los hoteles a las ferreterías: cómo repercute el avance de la actividad energética en la Zona Atlántica de Río Negro

Desde el gobierno de Río Negro se destacó la creciente presencia de la actividad energética dentro del sector privado en la Zona Atlántica de la provincia. Registros oficiales indican un cambio en el ámbito económico regional, mediante la demanda a proveedores, transporte, servicios, comercios vinculada a los proyectos de gran escala que se están realizando actualmente en la región.

A modo de ejemplo del proceso, se indicó que en el paquete de obras en Punta Colorada se registraron más de 15.902 millones de pesos en compras a proveedores rionegrinos, con 103 empresas activas. Este indicador «confirma que el impacto ya empieza a expresarse en empleo, consumo y servicios dentro del territorio», sostuvo la Provincia a través de un comunicado.

En ese sentido, Sierra Grande aparece como uno de los puntos más dinámicos. La localidad concentra 62 empresas activas vinculadas al paquete relevado, el 60% del total, con fuerte presencia en ferretería, alojamiento, transporte, materiales, vigilancia, gastronomía y servicios. También aparecen otras localidades de distintos puntos de la provincia que empiezan a integrarse a la cadena, como San Antonio Oeste, Playas Doradas, Viedma, Cipolletti y Allen.

La influencia de la actividad energética también se ve en rubros cotidianos. Según enumeró la Provincia, en transporte de personal se movilizaron más de 5.164 millones de pesos, mientras que en alimentación y viandas otros 4.059 millones, en combustible más de 1.312 millones y en alojamiento otros 900 millones. También se suman ferreterías con cerca de 770 millones, materiales de construcción con 620 millones, vigilancia y seguridad con 480 millones, salud ocupacional con 470 millones y servicios ambientales con 220 millones, entre otros.

También se resaltó el interés del sector privado en integrarse a la cadena de proveedores, con 479 empresas inscriptas. Foto: gobierno de Río Negro.

También se subrayó el interés del sector privado en integrarse a la cadena de proveedores: en base a datos del Registro Provincial de Proveedores Energéticos, actualmente hay 479 empresas inscritas, siendo las ciudades de la costa rionegrina las que cuentan con el mayor número de firmas registradas, en línea con las iniciativas exportadoras que apuntan al exterior.

La lista en cuestión es liderada por Las Grutas, que aparece como la ciudad que tiene más empresas registradas, con 95, representando casi el 20% del total. Le siguen San Antonio Oeste, que reúne 52 firmas (cerca del 11%), y Sierra Grande que suma 18 (3,8%).

En relación a estos datos, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que el proceso debe ser acompañado con responsabilidad. «Sabemos que una gran obra también cambia la vida cotidiana de las comunidades. Por eso el Estado tiene que estar presente: para ordenar, acompañar y cuidar el crecimiento de manera equilibrada», expresó.

«No queremos prometer que todo cambia de un día para el otro. Queremos construir un proceso serio, con trabajo local, empresas locales y comunidades que puedan crecer sin perder equilibrio», añadió respecto a las expectativas por la actividad.

El gobierno destacó que la Zona Atlántica cuenta con tejido comercial, experiencia en servicios, capacidad turística, trabajadores disponibles y una ubicación estratégica para los nuevos proyectos energéticos. Por otro lado, afirmó que la actividad «no reemplaza la identidad de la región» y que la misma puede crecer si «la energía se integra al territorio y no funciona como una actividad aislada».