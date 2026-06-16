Neymar y Bruna Biancardi anunciaron que esperan otro hijo y revelaron el sexo del bebé

Neymar Jr. y Bruna Biancardi vuelven a celebrar una feliz noticia familiar. El futbolista de la selección de Brasil y la modelo e influencer brasileña anunciaron que están esperando un nuevo hijo y revelaron el sexo del bebé con un emotivo video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La pareja compartió la noticia a través de las redes sociales de Biancardi, donde además mostraron el momento en el que descubrieron que el nuevo integrante de la familia será una niña.

Neymar agranda su familia

Con la llegada de este bebé, Neymar suma un nuevo integrante a su familia y continúa construyendo su historia junto a Bruna Biancardi.

En el video publicado por la influencer, ambos aparecen rodeados de sus seres queridos durante una íntima celebración en la que finalmente se conoció el sexo del bebé.

“Tenemos algunas noticias para compartir contigo”, escribieron junto a las imágenes que emocionaron a millones de seguidores.

Una nueva niña en camino

La revelación de género confirmó que la pareja tendrá otra hija. Durante el festejo también participaron algunos de los hijos del futbolista, entre ellos Davi Lucca, su hijo mayor, y las pequeñas Mavie y Mel.

La noticia despertó una enorme repercusión entre los fanáticos del delantero, que no tardaron en llenar la publicación de mensajes de felicitación.

La divertida reacción de Bruna Biancardi

Uno de los momentos más comentados del video fue la reacción de Bruna Biancardi al enterarse de que tendrá otra niña.

Con humor, la influencer hizo referencia a la cantidad de mujeres que habrá en la familia y lanzó una broma que rápidamente se viralizó.

“Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls”, comentó entre risas.

La frase hizo referencia a la legendaria banda pop británica y a la creciente presencia femenina dentro del hogar que comparte con el futbolista.

Un presente familiar especial para Neymar

Mientras continúa con su carrera profesional, Neymar atraviesa un momento especial en el plano personal. La llegada de una nueva hija marca una nueva etapa para el jugador brasileño, que suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida familiar.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y volvió a poner a la pareja en el centro de la atención mediática, esta vez por una noticia que estuvo cargada de alegría y emoción.