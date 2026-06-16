Investigan una presunta red de juego clandestino en El Bolsón: secuestraron dinero e identifican a apostadores

Durante el procedimiento se incautaron dispositivos electrónicos y efectivo que serán peritados en el marco de la causa.

Una investigación por la presunta organización y explotación de juegos de azar clandestinos derivó en un allanamiento realizado durante la madrugada en El Bolsón. El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público Fiscal junto con personal policial y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías.

Durante el operativo, desarrollado en una vivienda de la localidad, los investigadores encontraron a varias personas participando de actividades vinculadas a apuestas. Además, secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para avanzar con la causa.

Una denuncia dio origen a la investigación

La pesquisa comenzó a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía y busca determinar si existía una organización dedicada a explotar juegos de azar sin autorización legal.

Fuentes judiciales indicaron que al momento del ingreso había alrededor de una docena de personas en el inmueble. También se estableció que un grupo reducido de asistentes se habría retirado del lugar antes de la irrupción policial.

La fiscal del caso, Yamila Vera, supervisó las diligencias realizadas durante el procedimiento, en el que además se identificó a todas las personas presentes.

El análisis de los celulares será clave

Uno de los próximos pasos de la investigación será el análisis de los teléfonos secuestrados. Desde la Fiscalía consideran que esa evidencia digital podría resultar determinante para reconstruir la modalidad de funcionamiento de la actividad bajo sospecha.

De acuerdo con las hipótesis preliminares, las apuestas se registrarían mediante fichas, mientras que los pagos y cobros se concretarían a través de transferencias electrónicas.

Los investigadores buscan establecer si existía una estructura organizada detrás de la operatoria y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

Posibles imputaciones

Las personas identificadas durante el allanamiento fueron notificadas de que se encuentran alcanzadas por la investigación en curso.

Una vez finalizado el análisis de la evidencia digital incorporada al expediente, la Fiscalía evaluará la posibilidad de convocarlas a una audiencia de formulación de cargos.

Mientras tanto, continúan las medidas de prueba orientadas a reunir más elementos que permitan esclarecer el alcance de la presunta actividad ilegal.