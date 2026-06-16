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Economía

Peso chileno hoy, 16 de junio: cuánto rinde el peso argentino para compras y viajes a Chile

¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, martes 16 de junio de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.

Redacción

Por Redacción

Peso chileno: cotización.-

Peso chileno: cotización.-

Cruzar a Chile durante este otoño de 2026 requiere algo más que preparar el equipaje; la volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar la conversión de la moneda. Este 16 de junio, las variaciones en las cotizaciones locales y el mercado cambiario abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

En esta guía, analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa cambiaria actual para que puedas maximizar el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 16 de junio 2026?

Martes 16 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1,61 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.594 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 16 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 16 de junio de 2026:

  • $1.400 para la compra
  • $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 11 de junio de 2026:

  • $1.390 para la compra.
  • $1.460 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 16 de junio de 2026?

A mediados de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 16 de junio de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoEstado hoy
16/06/2026		Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado únicamente para vehículos menores.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos particulares y colectivos.

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Cruzar a Chile durante este otoño de 2026 requiere algo más que preparar el equipaje; la volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar la conversión de la moneda. Este 16 de junio, las variaciones en las cotizaciones locales y el mercado cambiario abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

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