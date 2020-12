Desmienten que no se pueda tomar alcohol con la vacuna rusa

Desmienten que no se pueda tomar alcohol luego de aplicarse la vacuna rusa

Este fin de semana comenzó a circular información en torno a la declaración de la la viceprimera ministra rusa Tatiana Golíkova quien recomendó "no tomar alcohol" al menos 42 días después de la aplicación de la vacuna porque podría no generar la respuesta inmune deseada. Sin embargo, esa afirmación no es totalmente verdadera y hay que comprenderla dentro del contexto en el que se dijo.

En Rusia el consumo de alcohol es excesivo y fue en ese ámbito en el que fue dicha la afirmación. En declaraciones con Buen Telefe, la investigadora del conicet Soledad Gori, miembro del equipo Ciencia Anti Fake News aseguró que esa noticia "es falsa".

"No hay asidero científico para considerar que beber alcohol puede ser contraproducente con la vacuna y más que sería sólo la rusa y no el resto de las vacunas", explicó.

"Cuando recibimos la noticia de lo que había dicho la ministra, vimos que lo que hizo en realidad fue recomendar un consumo de alcohol moderado. Sabemos que en Rusia el consumo es muy excesivo y en ese contexto, sí hay pruebas que demuestran que las vacunas, todas, no sólo la rusa, no funcionan bien. De hecho en personas alcoholicas reduce mucho la respuesta inmune", explicó la investigadora.

Además, contó que un consumo moderado de alcohol "refuerza la respuesta inmune" por lo que el consumo medio que tenemos en nuestro país no afecta ninguna eficacia de las vacunas.