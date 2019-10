Desocupados cortan la ruta 22 en el ingreso a Huincul

Un grupo de desocupados cortan la ruta 22 al ingreso de Plaza Huincul. La medida consiste en interrumpir el tránsito en ambas manos de circulación durante quince minutos y permitir el paso por un lapso de cinco minutos. De todos modos, explicaron que si no hay respuestas a sus demandas, empezarán a endurecer la modalidad.

El referente de la agrupación Surgente, Hugo Gutiérrez, explicó que hace 15 días estuvieron en el sindicato petrolero para reclamar que los incorporen a las empresas pero desde entonces no hubo ningún contacto más. Tampoco desde otro ámbito por lo que hoy decidieron manifestarse en la ruta 22, a la altura de la base de la empresa Pecom en Plaza Huincul.

Son alrededor de treinta manifestantes de aquí más las agrupaciones Toma Lanín de Neuquen, 4 de Mayo de Plottier y otra de Centenario. "Pasó recién Guillermo Pereyra, sin querer y nos dijo que el gremio petrolero no tiene por qué reubicarlos en las empresas. Pero me sorprendió porque yo estuve muchos años en el sindicato, y después no pudimos volver", describió.

Los manifestantes explicaron que en el caso de ambulancias, turnos o certificados médicos el paso se permite sin inconvenientes.

En tanto, la policía acudió al lugar para escuchar cuáles son las demandas de los manifestantes.