Las imágenes del Indio Solari que emocionaron a Jesús María semanas antes de su muerte

La muerte del Indio Solari este viernes marcó el final de una de las figuras más influyentes del rock argentino. Afectado por el Parkinson desde hacía años, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había dejado los escenarios, aunque nunca se alejó por completo de sus seguidores.

En sus últimos años, su presencia se mantuvo a través de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La banda, que surgió como acompañamiento de su etapa solista, encontró en el último tiempo una manera de sostener el vínculo entre Solari y el público, incluso cuando su estado de salud ya no le permitía participar físicamente.

La imagen del Indio Solari presente en los recitales de Los Fundamentalistas

Esa conexión volvió a quedar en evidencia en el último recital de la banda. Más de 35 mil personas asistieron al recital de Córdoba el sábado 23 de mayo. La presentación fue realizada en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María.

Aunque Solari ya no ocupaba el centro del escenario, seguía siendo el núcleo de la ceremonia ricotera. Su figura apareció en videos, grabaciones y caricaturas desplegados a lo largo de toda la presentación.

35 mil personas asistieron al show de la banda en Jesús María el último sábado 23 de mayo.

El repertorio recorrió buena parte del universo ricotero y de la etapa solista del Indio. Sonaron clásicos como El pibe de los astilleros, Salando las heridas y El infierno está encantador esta noche. También otros temas como To Beef or not to beef, Mi genio amor, Flight 956 y Había una vez, además del típico cierre de Jijiji.

En algunas canciones el Indio apareció representado como personaje de historieta; en otras, las pantallas recuperaron imágenes inspiradas en las letras y el tinte artístico que siempre caracterizó su obra.

El emotivo homenaje en Córdoba mientras seguía el show a distancia

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió cuando la banda pidió un aplauso para el Indio. Desde el escenario informaron que seguía la transmisión en vivo a través de YouTube, un gesto que provocó una inmediata respuesta del público.

La presencia audiovisual del cantante adquirió un peso especial en medio de su deteriorada salud. El cierre del espectáculo también estuvo atravesado por una sensación de despedida que hoy cobra una dimensión diferente.