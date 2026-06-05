El plan de Luis Caputo para las reservas del Banco Central: qué pasará con el dólar hasta fin de año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de divisas y cumplió con siete meses de anticipación la meta de reservas pactada con el FMI para todo el 2026. Sin embargo, el mercado ya anticipa un cambio de tendencia para el segundo semestre y el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cuál será el verdadero techo de la acumulación de dólares hasta fin de año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus canales oficiales para ordenar el debate público y poner paños fríos a las especulaciones de las consultoras especializadas. «La meta con el FMI es una sola: US$10.000 millones de dólares. No hay tal cosa como una ‘meta de mínima’ y una de ‘máxima’», escribió el jefe de la cartera de Hacienda, destacando que el país logró blindar ese piso con siete meses de anticipación.

¿Cuál es la meta de reservas del BCRA con el FMI según Luis Caputo?

A pesar de la rigidez del programa formal con el organismo internacional, el equipo económico maneja un escenario de máxima puertas adentro. Durante un encuentro clave ante empresarios en la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras), Caputo reconoció que las proyecciones internas más optimistas estiran el techo de compras hasta los US$17.000 millones para diciembre.

Algunas aclaraciones para evitar que empiecen a repetir cosas que no son correctas:

1. La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una “meta de mínima” y una de “máxima”. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7… https://t.co/i502nJijol — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 4, 2026

Incluso, trazando una hipótesis puramente matemática basada en la velocidad de liquidación actual, el ministro lanzó una cifra que sacudió al auditorio: «Al ritmo que viene comprando el BCRA, si pudiéramos mantenerlo, podríamos comprar US$24.000 millones». No obstante, el funcionario aclaró de inmediato que ese número es solo una proyección teórica y que el saldo real de la entidad monetaria oscilará en el rango de los 10.000 y 17.000 millones de dólares debido a la desaceleración estacional prevista para la segunda mitad del año.

Compras vs acumulación neta: el verdadero desafío del Banco Central

Según consignó Infobae, la encrucijada que observa el mercado radica en la diferencia técnica entre las divisas que el Central «compra» en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y las que efectivamente logra «acumular» en sus arcas netas debido a los compromisos de pago. Frente a los cuestionamientos de analistas locales que advierten que la meta final de acumulación neta exige US$8.000 millones para diciembre, Caputo fue tajante.

«Los US$10.000 millones son consistentes con esos US$8.000 millones de acumulación. No implican que se den al mismo tiempo», argumentó el ministro, justificando que el flujo de ingresos se adelantó fuertemente a los plazos previstos en el programa financiero.

El informe de la Consultora 1816 y el fin de los waivers en 2026

A pesar de las tensiones cambiarias habituales de la economía argentina, las planillas de los principales centros de análisis de la City respaldan el optimismo de Hacienda. Un informe privado de la prestigiosa consultora 1816 trajo alivio al confirmar que el Gobierno tiene el horizonte despejado para superar los próximos exámenes internacionales.

«Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos US$2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre», detallaron desde la firma financiera. De consolidarse esta tendencia, la Argentina lograría un quiebre en su historial reciente con el Fondo: aprobar las revisiones clave sin la necesidad de recurrir a los famosos waivers o pedidos de dispensa por incumplimientos.

El Palacio de Hacienda confía en que, más allá de la finalización de la cosecha gruesa, el sector energético y minero —apalancado por los primeros proyectos bajo el régimen del RIGI— se convertirá en el verdadero motor para mantener abastecida la oferta de dólares en el circuito oficial.