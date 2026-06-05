Desayunos sin harinas para el invierno: 5 recetas calientes, saciantes y fáciles de preparar

Los especialistas en nutrición coinciden en que un desayuno equilibrado debería incluir proteínas, fibra y alimentos de buena calidad nutricional. Imagen generada con IA.-

Cuando bajan las temperaturas, el desayuno se vuelve una de las comidas más importantes del día. Además de aportar energía para enfrentar el frío, puede ayudar a mantener la saciedad durante varias horas y evitar el picoteo constante. Una alternativa cada vez más elegida son las preparaciones sin harinas refinadas, que combinan ingredientes naturales, proteínas y grasas saludables.

Los especialistas en nutrición coinciden en que un desayuno equilibrado debería incluir proteínas, fibra y alimentos de buena calidad nutricional. La buena noticia es que existen opciones simples, económicas y muy reconfortantes para las mañanas de invierno.

Porridge de avena y manzana

Aunque la avena no se considera una harina, aporta carbohidratos complejos y fibra que ayudan a mantener la energía durante la mañana.

Ingredientes

1 taza de leche o bebida vegetal

4 cucharadas de avena arrollada

1 manzana rallada

Canela a gusto

Preparación

Calentá la leche en una olla pequeña. Incorporá la avena y revolvé durante cinco minutos. Agregá la manzana rallada y la canela. Cociná dos minutos más y serví caliente.

Omelette dulce de banana

Una opción rica en proteínas y muy fácil de preparar.

Ingredientes

2 huevos

1 banana madura

Canela a gusto

Preparación

Pisá la banana hasta obtener un puré. Mezclala con los huevos y la canela. Cociná en una sartén antiadherente por ambos lados hasta que tome color. Se puede acompañar con frutas frescas o un poco de yogur.

Yogur caliente con frutos secos y compota de pera

Ideal para quienes buscan una alternativa diferente y nutritiva.

Ingredientes

1 pote de yogur natural

1 pera

Un puñado de nueces o almendras

Canela

Preparación

Cociná la pera cortada en cubos con unas cucharadas de agua hasta formar una compota. Serví sobre el yogur y agregá los frutos secos picados y la canela.

Revuelto de huevos con queso y palta

Una preparación salada que aporta proteínas y grasas saludables.

Ingredientes

2 huevos

Queso fresco

Media palta

Pimienta

Preparación

Prepará un revuelto con los huevos y el queso. Serví acompañado por la palta cortada en láminas y condimentá con pimienta recién molida.

Budín de chía y cacao caliente

La chía aporta fibra, proteínas vegetales y ayuda a prolongar la sensación de saciedad.

Ingredientes

3 cucharadas de semillas de chía

1 taza de leche caliente

1 cucharadita de cacao amargo

Esencia de vainilla

Preparación

Mezclá todos los ingredientes y dejá reposar entre 15 y 20 minutos. Cuando tome consistencia cremosa, serví tibio.

¿Por qué elegir desayunos sin harinas refinadas?

Las harinas refinadas suelen digerirse rápidamente y pueden generar una sensación de hambre pocas horas después. En cambio, las preparaciones que combinan proteínas, fibra y grasas saludables contribuyen a una liberación más gradual de energía y ayudan a mantener la saciedad durante la mañana.

Además, durante el invierno, las comidas calientes generan una mayor sensación de confort y bienestar, algo especialmente valorado en las jornadas de bajas temperaturas del Alto Valle.

Fuente: recomendaciones nutricionales de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Mayo Clinic.