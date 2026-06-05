Desayunos sin harinas para el invierno: 5 recetas calientes, saciantes y fáciles de preparar
Con la llegada del frío, los desayunos calientes ganan protagonismo. Cinco recetas sin harinas refinadas que aportan energía, saciedad y nutrientes para comenzar el día de manera saludable.
Cuando bajan las temperaturas, el desayuno se vuelve una de las comidas más importantes del día. Además de aportar energía para enfrentar el frío, puede ayudar a mantener la saciedad durante varias horas y evitar el picoteo constante. Una alternativa cada vez más elegida son las preparaciones sin harinas refinadas, que combinan ingredientes naturales, proteínas y grasas saludables.
Los especialistas en nutrición coinciden en que un desayuno equilibrado debería incluir proteínas, fibra y alimentos de buena calidad nutricional. La buena noticia es que existen opciones simples, económicas y muy reconfortantes para las mañanas de invierno.
Porridge de avena y manzana
Aunque la avena no se considera una harina, aporta carbohidratos complejos y fibra que ayudan a mantener la energía durante la mañana.
Ingredientes
- 1 taza de leche o bebida vegetal
- 4 cucharadas de avena arrollada
- 1 manzana rallada
- Canela a gusto
Preparación
Calentá la leche en una olla pequeña. Incorporá la avena y revolvé durante cinco minutos. Agregá la manzana rallada y la canela. Cociná dos minutos más y serví caliente.
Omelette dulce de banana
Una opción rica en proteínas y muy fácil de preparar.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 banana madura
- Canela a gusto
Preparación
Pisá la banana hasta obtener un puré. Mezclala con los huevos y la canela. Cociná en una sartén antiadherente por ambos lados hasta que tome color. Se puede acompañar con frutas frescas o un poco de yogur.
Yogur caliente con frutos secos y compota de pera
Ideal para quienes buscan una alternativa diferente y nutritiva.
Ingredientes
- 1 pote de yogur natural
- 1 pera
- Un puñado de nueces o almendras
- Canela
Preparación
Cociná la pera cortada en cubos con unas cucharadas de agua hasta formar una compota. Serví sobre el yogur y agregá los frutos secos picados y la canela.
Revuelto de huevos con queso y palta
Una preparación salada que aporta proteínas y grasas saludables.
Ingredientes
- 2 huevos
- Queso fresco
- Media palta
- Pimienta
Preparación
Prepará un revuelto con los huevos y el queso. Serví acompañado por la palta cortada en láminas y condimentá con pimienta recién molida.
Budín de chía y cacao caliente
La chía aporta fibra, proteínas vegetales y ayuda a prolongar la sensación de saciedad.
Ingredientes
- 3 cucharadas de semillas de chía
- 1 taza de leche caliente
- 1 cucharadita de cacao amargo
- Esencia de vainilla
Preparación
Mezclá todos los ingredientes y dejá reposar entre 15 y 20 minutos. Cuando tome consistencia cremosa, serví tibio.
¿Por qué elegir desayunos sin harinas refinadas?
Las harinas refinadas suelen digerirse rápidamente y pueden generar una sensación de hambre pocas horas después. En cambio, las preparaciones que combinan proteínas, fibra y grasas saludables contribuyen a una liberación más gradual de energía y ayudan a mantener la saciedad durante la mañana.
Además, durante el invierno, las comidas calientes generan una mayor sensación de confort y bienestar, algo especialmente valorado en las jornadas de bajas temperaturas del Alto Valle.
Fuente: recomendaciones nutricionales de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Mayo Clinic.
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