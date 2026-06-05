Cómo hacer la torta de yogur sin harina ni azúcar que gana lugar en la cocina saludable
Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta receta saludable gana popularidad entre quienes buscan opciones más livianas sin resignar sabor.
Las recetas saludables continúan creciendo en búsquedas y redes sociales, especialmente aquellas que combinan pocos ingredientes, preparaciones simples y versiones más livianas de clásicos caseros. En ese escenario, la torta de yogur sin harina ni azúcar se convirtió en una de las opciones más elegidas para desayunos y meriendas.
La preparación reemplaza ingredientes tradicionales por alternativas más livianas, manteniendo una textura húmeda y un sabor suave que puede combinarse con frutas, limón o vainilla.
Ingredientes
- 2 potes de yogur natural sin azúcar
- 3 huevos
- 3 cucharadas de edulcorante apto para horno
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de limón o naranja (opcional)
Preparación
- Batir los huevos junto al edulcorante.
- Incorporar el yogur y la esencia de vainilla.
- Agregar el polvo de hornear y la ralladura.
- Verter en un molde previamente engrasado.
- Cocinar a 180°C durante 30 a 35 minutos.
- Dejar enfriar antes de servir.
Claves de la receta
- El yogur aporta humedad y reemplaza parte de la estructura tradicional de la harina.
- Puede acompañarse con frutas frescas o canela.
- Se conserva hasta tres días en heladera.
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