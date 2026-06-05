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Cómo hacer la torta de yogur sin harina ni azúcar que gana lugar en la cocina saludable

Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta receta saludable gana popularidad entre quienes buscan opciones más livianas sin resignar sabor.

Redacción

Por Redacción

El yogur aporta humedad y reemplaza parte de la estructura tradicional de la harina. Imagen ilustrativa.

El yogur aporta humedad y reemplaza parte de la estructura tradicional de la harina. Imagen ilustrativa.

Las recetas saludables continúan creciendo en búsquedas y redes sociales, especialmente aquellas que combinan pocos ingredientes, preparaciones simples y versiones más livianas de clásicos caseros. En ese escenario, la torta de yogur sin harina ni azúcar se convirtió en una de las opciones más elegidas para desayunos y meriendas.

La preparación reemplaza ingredientes tradicionales por alternativas más livianas, manteniendo una textura húmeda y un sabor suave que puede combinarse con frutas, limón o vainilla.

Ingredientes

  • 2 potes de yogur natural sin azúcar
  • 3 huevos
  • 3 cucharadas de edulcorante apto para horno
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Ralladura de limón o naranja (opcional)

Preparación

  • Batir los huevos junto al edulcorante.
  • Incorporar el yogur y la esencia de vainilla.
  • Agregar el polvo de hornear y la ralladura.
  • Verter en un molde previamente engrasado.
  • Cocinar a 180°C durante 30 a 35 minutos.
  • Dejar enfriar antes de servir.

Claves de la receta

  • El yogur aporta humedad y reemplaza parte de la estructura tradicional de la harina.
  • Puede acompañarse con frutas frescas o canela.
  • Se conserva hasta tres días en heladera.


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Yogurt

Las recetas saludables continúan creciendo en búsquedas y redes sociales, especialmente aquellas que combinan pocos ingredientes, preparaciones simples y versiones más livianas de clásicos caseros. En ese escenario, la torta de yogur sin harina ni azúcar se convirtió en una de las opciones más elegidas para desayunos y meriendas.

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