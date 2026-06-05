Cómo hacer la torta de yogur sin harina ni azúcar que gana lugar en la cocina saludable

El yogur aporta humedad y reemplaza parte de la estructura tradicional de la harina. Imagen ilustrativa.

Las recetas saludables continúan creciendo en búsquedas y redes sociales, especialmente aquellas que combinan pocos ingredientes, preparaciones simples y versiones más livianas de clásicos caseros. En ese escenario, la torta de yogur sin harina ni azúcar se convirtió en una de las opciones más elegidas para desayunos y meriendas.

La preparación reemplaza ingredientes tradicionales por alternativas más livianas, manteniendo una textura húmeda y un sabor suave que puede combinarse con frutas, limón o vainilla.

Ingredientes

2 potes de yogur natural sin azúcar

3 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para horno

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Preparación

Batir los huevos junto al edulcorante.

Incorporar el yogur y la esencia de vainilla.

Agregar el polvo de hornear y la ralladura.

Verter en un molde previamente engrasado.

Cocinar a 180°C durante 30 a 35 minutos.

Dejar enfriar antes de servir.

Claves de la receta