Después de 47 años Arco Iris regresa a Bariloche

Allá por 1973, la mítica agrupación Arco Iris, fundada por Gustavo Santaolalla, Ara Tokatlian y Guillermo Bordarampé, se presentaba en el Camping Musical Bariloche.

Cuarenta y siete años después, Tokatlian, el músico egipcio, vuelve a la ciudad Bariloche para brindar un show el sábado 29 de febrero a las 21. Una vez más, la cita será en el Camping Musical pero en esta ocasión, junto al pianista Abel Rogantini.

“En los 70, fue la primera y única vez que tocamos en esta ciudad. Recuerdo que dictamos un seminario con la banda original a músicos jóvenes que finalizaban su etapa secundaria. Cada uno de nosotros daba clases especiales para quienes querían profundizar sus conocimientos de batería o flauta o guitarra”, señaló Tokatlian, a un mes de su regreso a Los Ángeles, Estados Unidos.

El espectáculo en Bariloche incluye un amplio repertorio de Arco Iris, desde la partida de Santaolalla en 1977 al día de hoy, con canciones como “Los Elementales” y “Pipas de la paz”, entre otros. Aunque en una versión distinta que ha demandado intensos ensayos diarios.

“Será algo más simple con menos instrumentos. Pero más nutrido, más íntimo. Se trata de suplir la ausencia del bajo, de la guitarra y de baterista. Es un sonido más tipo jazz aunque no estándar. Más contemporáneo con los temas, los arreglos y la idea del Arco Iris de los últimos 40 años”, definió Tokatlian.

A partir de su éxodo a los Estados Unidos en 1977, el músico volvió al país en 1985. Desde entonces, cada año y medio ofrece algún concierto “pero nunca tan al sur” del país.

“Si bien en la Argentina he tocado, regresar a Bariloche tiene una parte nostálgica, del recuerdo que se conecta a través de la memoria, con lo que alguna vez hicimos”, indicó.

Arco Iris en el Camping Musical, en 1973. (Gentileza Fabio Scaturchio).

Y reconoció: “Estoy con muchas ansias. Como si fuera a tocar por primera vez en un formato que había explorado pero hacía rato que no me presentaba con vientos y acompañamiento en piano”.

P- Después de tantos años en los Estados Unidos: ¿se extraña el público argentino?

R- En cada concierto, me encuentro con algo parecido. Por un lado, la gente de mi edad, adultos que conocen la banda de primera mano, que tienen discos viejos, que me han visto tocar y vienen con sus hijos a los conciertos. También sucede que viene gente joven de 20 a 30 años y me dicen: “Mis papás eran fanáticos tuyo y crecí escuchando tu música”. Eso me mata. Te llena de paz y orgullo.

P- Arco Iris fue precursora de la integración entre rock, música folk y jazz: ¿son conscientes de que marcaron un antes y un después?

R- Fuimos, con otras bandas, los cultores que dieron inicio a este movimiento musical que hoy se llama rock nacional. Me siguen gustando las bandas de esa época como Los Gatos, Manal, Vox Dei, Almendra. Soy medio a la antigua: me gusta el rock de la primera generación. De las bandas nuevas no tengo mucho conocimiento. Me gusta lo medianamente nuevo como Javier Malosetti o Lito Vitale.

Tocando a orillas del Lago Moreno. (Gentileza Fabio Scaturchio).

P- ¿Qué aportó el hecho de vivir en los Estados Unidos?

R- Nos fuimos con una buena base. Le debo a mis padres, al Arco Iris inicial todo lo que hoy soy. Pero en los Estados Unidos crecí un montón. Siempre me gustó el jazz y acá el movimiento es reducido. Más aun en aquella época. No tenía la envergadura de Estados Unidos.

Allá tomé clases especiales, desarrollé mis conocimientos del saxo, mejoré mi sonido. Me expandí y a nivel instrumental me enriquecí mucho.

Recital en el Camping Musical



El valor de las entradas generales es de 500 pesos; socios del Camping Musical Bariloche abonan 400 pesos.

El bono contribución se puede adquirir en Andino Fotografía (Mitre 515), Don Federico (Boock 595) o Morena Llao Llao (Bustillo kilómetro 24.300).

Las entradas también están disponibles en Evenbrite.

Quienes adquieran las primeras 20 entradas, se llevan de regalo el CD de la banda, “Desde el jardín”.