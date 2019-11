Cinco Saltos

Cuando uno escribe o comparte lecturas, opiniones, conceptos, comentarios, se suelen descubrir cierta afinidad de pensamiento, sin que por ello se deba coincidir en todo. Este título invita a preguntarnos como sociedad qué somos, qué queremos ser y hacia dónde vamos, en un marco total de respeto a todas las posiciones, incluso las más disparatadas.

Hoy, millones de compatriotas están repensando, por la polarización instalada en estas elecciones, que el destino de nuestro país se debate claramente entre las dos posiciones mayoritarias y claramente conocidas por la sociedad toda. Frente a lo expuesto deseo compartir unas breves opiniones, hoy aggiornadas de Germán Fermo, director de la maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés “Suicidio o frustración”, a las cuales adhiero. Se castiga a este gobierno sin comprender que en este 2019, irónicamente y aunque duela, lo menos relevante es la economía.

La decencia debe oponerse a la dictadura K porque sin decencia no hay libertad posible, y sin ella simplemente es imposible vivir. En esta elección se dirimió un aspecto abismalmente esencial y ético: el presidente Macri garantizó institucionalidad y libertad, mientras que el albertismo-kirchnerismo nos llevará a una dictadura de izquierda, y para ello basta con solo resaltar que los A-K defienden la dictadura militar de Maduro, ignorando el testimonio de miles de venezolanos exiliados en Argentina y más de cuatro millones contabilizando el nuestro y países aledaños.

Abramos bien los ojos y no confundamos frustración económica con suicidio democrático. Sin libertad no habrá solución posible, la pobreza no hará otra cosa que crecer en manos de la tiranía, ya que todo dictador necesita de una horda de pobres para lucrar con su desesperación y perpetuarse en el poder a cambio de unas pocas migajas.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.34