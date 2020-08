Desvincularon a un funcionario de Plaza Huincul por un título "trucho"

El titular de la subsecretaría de Planificación Urbana fue desvinculado de sus funciones por el intendente Gustavo Suárez. La decisión se adoptó luego del planteo formulado por el Colegio de Arquitectos ante el municipio y los concejales, en relación a que estaba realizando la usurpación de un título profesional.

Se trata de Nicolás Angeloni, quien fue designado por la actual administración municipal al frente de la subsecretaría de Planificación Urbana de Plaza Huincul. La firma de un proyecto como "arquitecto", cuando no cuenta con el título, fue advertida por el Colegio de Arquitectos, que envió una nota al municipio y al Concejo Deliberante.

La decisión de desvincular a Angeloni, a partir del lunes 10 de agosto, fue informada desde la propia comuna. En principio, se supo que el funcionario cuenta con estudios de Arquitectura pero que no concluyó la carrera por lo que había incurrido en la "usurpación" del título. El Deliberante no alcanzó a tratar el tema porque la nota no tomó estado parlamentario cuando ya se resolvió su alejamiento.

El mismo exfuncionario tuvo reclamos desde General Roca, donde un grupo de vecinos que adquirieron lotes no logran acceder a los servicios porque Angeloni no está autorizado para firmar el proyecto.

Pero no fue el único funcionario que el intendente Suárez sacó de su gabinete. Lo mismo ocurrió, aunque por otras razones, con quien estaba a cargo de la Agencia para el Desarrollo Productivo, con el rango de subsecretario, Alejandro Colasante.