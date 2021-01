Detenciones y disturbios en Rusia en protestas de partidarios del opositor Navalny

Cientos de personas fueron detenidas hoy en ciudades de Rusia durante manifestaciones organizadas por partidarios del líder opositor Alexey Navalny para exigir su liberación.

Videos mostraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en la céntrica plaza Puschkin de Moscú, así como a agentes antidisturbios llevando a la rastra a algunas personas durante la protesta, que según el Ministerio del Interior reunió a 4.000 personas solo en la capital.

Entre los detenidos se encuentra la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya.

Navalny, desde hace años uno de los mayores críticos del presidente Vladimir Putin, fue detenido el 17 de enero a su regreso a Moscú desde Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de lo que médicos alemanes describieron como un envenenamiento con un agente nervioso.

Putin, que acusa a Navalny de vínculos con servicios de inteligencia extranjeros, rechazó las acusaciones en diciembre, cuando dijo que no fueron producto de una investigación sino de "materiales de los servicios especiales estadounidenses" y que Rusia no podía abrir una pesquisa porque nadie había aportado "evidencias relevantes".

Autoridades rusas dicen que Navalny, de 44 años, fue detenido porque durante su estancia en Alemania violó los términos de una condena en suspenso de 2014, aunque el líder opositor dice que esa fue una causa armada motivada políticamente.

En Moscú se congregaron miles de manifestantes en la céntrica plaza Pushkin, con carteles que decían "Rusia será libre".

Las fuerzas del orden procedieron a arrestar a algunas personas y se desataron algunos enfrentamientos. La ONG OVD-Info, especializada en el seguimiento de las protestas en el país, afirmó que 2.509 personas fueron detenidas en más de 60 ciudades de Rusia, incluyendo 952 en Moscú, informó la agencia de noticias AFP.

