Lavacoches en Roca: el oficialismo busca una ordenanza integral y el proyecto opositor quedó en comisión

En Roca conviven actualmente dos proyectos para regular la actividad de los lavacoches. Por un lado, el bloque oficialista del Concejo Deliberante de Roca encabezó ayer una reunión para consensuar una ordenanza que aborde la problemática «de manera integral». Por otro, la iniciativa presentada por la única concejala de la oposición, Belén Bavastri (JSRN), quedó en comisión.

En el encuentro del viernes se hicieron presentes siete concejales de Pasión por Roca, la concejala por Juntos Somos Río Negro Belén Bavastri (JSRN), coordinadora de Apasa Roca Myriam Martínez, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio Diana Vázquez de y la Secretaría de Gobierno del municipio Mariana Soler.

En diálogo conDiario RÍO NEGRO, el concejal Nicolás Paschetta (Pasión por Roca) se mantuvo crítico de la iniciativa presentada por Bavastri, la cual buscaba crear un registro municipal de limpiavidrios, identificar a quienes trabajen en la calle yestablecer un límite por cuadra.

El presidente del bloque remarcó que cualquier regulación debe incluir la participación de distintos organismos del Estado y no limitarse a una prohibición o medidas de control. «Para el tema de los lavacoches necesariamente hay que generar un abordaje integral» y advirtió que muchas de las personas que realizan esa actividad atraviesan situaciones complejas.

«Hay que sentar en una mesa a los distintos organismos del Estado para ver cuáles son las políticas, sobre todo de contención, que hay que tener con respecto a los lavacoches», señaló. Y agregó: «muchas de estas personas tienen problemas de consumo problemático de sustancias y nosotros no estamos de acuerdo con que sea una cuestión expulsiva o con un tinte discriminatorio».

En ese sentido, explicó que consideran indispensable la participación de áreas como Salud, Salud Mental, Justicia, el hospital, la Policía, el Siarme y otros organismos provinciales. Sin embargo, cuestionó que la mayoría de esas instituciones no asistió a la reunión convocada este jueves.

«Quien sí participó fue APASA, la Secretaría de Gobierno del municipio y la Secretaría de Desarrollo Social, pero después los otros organismos que tienen una competencia real no estuvieron», afirmó. «Si realmente se intenta tener una solución de fondo, necesitamos que todas las partes involucradas se pongan a trabajar el tema. Si los organismos del Estado provincial no aparecen, no tenemos forma de dar respuesta».

Paschetta también rechazó las críticas de Bavastri, quien había cuestionado que su proyecto fuera «pateado» o «congelado». Según aseguró, el expediente de Bavastri continuará en comisión.

Además, mencionó que el Municipio ya venía trabajando sobre esta problemática desde febrero y marzo, antes incluso de que la iniciativa opositora fuera presentada.

«El Ejecutivo ya había convocado a todos los organismos del Estado provincial para ver qué abordaje se podía hacer con el tema de los lavacoches. No es un tema nuevo para nosotros», sostuvo. Y agregó que ya realizó un relevamiento de las personas que trabajan como lavacoches en la ciudad.

En este sentido, en diálogo con este medio, la concejal Nadia Ortiz (Pasión por Roca) aportó que desde el registro que pudo hacer Desarrollo Social con la Secretaría de Gobierno, se puede ver «una cruda realidad».

«Podemos ver el consumo problemático que tienen las personas que están realizando esta actividad, que está en situación de calle, sin laburo y en consumo. Por el mismo problema del consumo no se pueden insertar laboralmente como corresponde y también viven la desocupación, la falta de vivienda, etcétera», detalló. Y remarcó que se trata de «situaciones que hay que abordarlas con los entes que corresponden».

«No estamos tirando la pelota afuera», concluyó Paschetta. «Estamos diciendo: sentémonos todos a abordar un tema que es sumamente importante y que requiere muchísima responsabilidad».

JSRN denunció hostigamiento y reclamó respuestas

Desde el bloque JSRN, mediante un comunicado de prensa cuestionaron el desarrollo del encuentro y denunciaron que Belén Bavastri no pudo exponer su postura. Según señalaron, durante gran parte del encuentro la concejala no habría tenido la posibilidad de tomar la palabra pese a haberla solicitado en varias oportunidades.

La edil sostuvo que vivió «un clima de hostigamiento» durante casi 50 minutos y aseguró que recién pudo intervenir luego de que la presidenta de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC), Daniela Tauro, reclamara «trabajo, compromiso y respuestas concretas» por parte del Ejecutivo municipal. Tauro también pidió quela discusión no estuviera atravesada por diferencias partidarias.

Para la oposición, lo ocurrido «dejó en evidencia la forma de gobernar del Ejecutivo municipal«, al que acusaron de priorizar «la confrontación por sobre las soluciones». En ese sentido, Bavastri insistió en que el municipio debe asumir un rol central en la regulación de la actividad y advirtió que «los vecinos no pueden seguir siendo rehenes de la mezquindad política».