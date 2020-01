Devuelvan la guitarra de Pedro: un robo enluta a este verdulero de Roca

Pedro Aedo confía en que alguien le pueda devolver su guitarra. Fotos: gentileza

En medio de su “rancho”, Pedro todavía escucha los acordes de su guitarra. “Siente” puntear la milonga y se emociona. Sus dedos se mueven suavemente y su cuerpo parece abrazarse al instrumento que durante más de 45 años lo acompañó en cuanta peña y fiesta popular se abría paso en la barriada. Pero esta vez no hay caja, no hay madera, no hay cuerdas, no hay nada. El mediodía lo encuentra solo y casi desamparado.

De oficio, verdulero, y de vocación, cantante popular. Así se define don Pedro Aedo, este vecino de la zona de Colonia 17 de Octubre de Roca a quien el fin de semana le robaron su preciado instrumento con el cual ofició de cantante y animador en cuanto evento solidario aparecía en la ciudad en las últimas décadas.

“Acá estoy, en medio de mi rancho”. Con ese saludo, Pedro abre la charla y su tristeza aflora con sus palabras.

“Qué decirle. El instrumento hace 47 o 48 años que me acompañaba. Lo compré cuando estaba soltero. Mis hijos se criaron al calor de su música. Era una guitarra especial porque era marca Yacopi (José), tenía un sonido especial”, se lamenta este vecino de 66 años.

Contó que el sábado, en medio de una guitarreada, alguien abrió su camioneta y se llevó ese clásico instrumento, casi un integrante más de su familia y una compañía singular en los eventos.

“Mis amigos quieren organizar una peña para comprarme una. Pero vaya a saber cuánto sale ahora 60 o 70 mil pesos. Para mi lo importante era esa guitarra”, dijo este cantante popular.

La verdad es que las guitarras sobran en su casa pero ninguna como esa. “La gente se quedaba admirada del sonido que tenía. Era una buena compañera”, recordó.

Don Pedro espera. “Ojalá que la venda rápido porque hay mucha gente que la está buscando. O bien que la devuelva, tal vez se arrepienta”, bromea en medio de su tristeza.