Diputados redefine su mapa de poder: se deteriora el vínculo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR

Dentro del bloque libertario crece la preocupación debido a los movimientos de quienes consideraban aliados parlamentarios.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ser acercó a la Cámara de Diputados para reunirse con referentes del bloque y fijar una estrategia que contenga a los socios al ver que, lentamente, empiezan a marcar sus diferencias con la línea libertaria.

Se deteriora el vínculo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR

Esta vez la preocupación no está relacionada con una posible interpelación de Manuel adorni, sino con el devenir de los proyectos de ley que Javier Milei quiere sanciona y los cuales ya empiezan a encontrar dificultades para avanzar.

A esta situación se le suma las últimas actitudes del PRO, como el silencio que mostraron los diputados durante el informe de gestión del jefe de Gabinete. «No hicieron nada en contra, pero tampoco a favor», explicó una fuente libertaria.

Sin embargo la misma fuente resalta que también hubo otros movimientos que no gustaron como el hecho de que se hayan desmarcado «con el tema Ficha Limpia», y agregó: «A esto se le suman los movimientos de Patricia Bullrich, que también incomodan al karinisio».

Los dichos, según manifiestan, tienen que ver con la intención del partido de Mauricio Macri de mantener las PASO de manera que se pueda quitar la obligatoriedad de ir a votar, por un lado, y de tratar Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral. Cualquiera sea el caso, Karina Milei ya bajó un mensaje y fue el de no negociar esos dos puntos. La intención es que la ley salga tal y como se mandó desde Casa Rosada.

Pero fuentes cercanas a la exministra explicaron que «no a jugar a perder» y por ello lo ven poco probable. Teniendo en cuenta este esquema, si avanza con la reforma laboral, lo hará negociando las PASO y Ficha Limpia. «Tienen que entender que los votos no están de otra manera. Ya no pueden encapricharse», señaló la fuente a Infobae.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada también busca mostrar apoyo de gobernadores: el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), y con Marcelo Orrego de San Juan (Producción y Trabajo), quienes indicaron que están de acuerdo con el proyecto oficial. Pero el detalle es que ninguno de los dos tiene senadores que le respondan.

«Hay que hacer equilibrio entre lo que pide la Rosada y lo que necesitamos en el Congreso. No podemos perder a los socios«, remarcó un libertario con acceso al despacho de Martín Menem. En en el sector libertario creen que la relación entre Macri y Bullrich se recompuso, por eso sienten que de a poco se estaría quebrando la relación de la senadora.

Mientras las dudas del vínculo entre el PRO y LLA aumentan, el radicalismo se mantiene equidistante. Sus senadoras acompañan, pero sus diputados se mantienen también en silencio ante la situación de Manuel Adorni; el partido mostró diferencias y se prepara para tener una buena presencia en la marcha universitaria que se aproxima.

La sesión de la próxima semana en Diputados mostrará el clima en el que se encuentra la relación entre La Libertad Avanza y sus socios. La oposición buscará emplazar a las comisiones que manejan los libertarios para avanzar en una agenda que tiene como eje la interpelación del jefe de Gabinete.

Con información de Infobae