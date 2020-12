Di Giácomo: "el aborto implica ampliación de derechos para las mujeres"

El diputado de Río Negro por Juntos Somos RN, Luis Di Giácomo, adelantó su voto favorable al proyecto de Interrupción Legal del Embarazo elevado por el Poder Ejecutivo.

Dijo: "Este proyecto implica ampliación de derechos para la mitad de las mujeres argentinas. Estamos tratando una ley que no obliga a nada pero confiere posibilidades derechos, nos va a hacer cambiar la cabeza con respecto a términos como clandestinidad, criminalización, ocultamiento, vergüenza, pecado, ignorancia que tienen que ver con la interrupción del embarazo pero también tienen que ver con la sexualidad, con una vivencia de la sexualidad que durante siglos fue marcada por las tres religiones monoteístas como pecado, como algo prohibido".

Agregó: "Tenemos que empezar a ver que las mujeres tienen la posibilidad de ser vistas a como esas jerarquías eclesiásticas se las ha condenado durante siglos. Quiero llamar a la reflexión a quienes desde esas jerarquías todavía tienen a la mujer en un lugar secundario, inferior, nada más que de servicio, inclusive con la sacralización de la maternidad y la virginidad las están llamado a ese lugar de depósito y de reservorio".

"Tenemos que entender hay una colisión de derechos y en este caso la hay como el derecho a la vida entre la vida pero no la persona. También hay que tenerlo presente, tengo que decirlo como médico, la vida que está aún antes de la concepción, en el óvulo en el espermatozoide pero no es lo mismo que la persona. En este caso, la situación de la mujer que tiene la necesidad de ocultar aquello que está criminalizado y visto pecaminoso tiene que terminarse de una vez", consideró.

Destacó el plan de los 1000 días porque "implica la atención posterior permanente que no va a aumentar sino a disminuir a través de la educación sexual la cantidad posible de abortos". "No estamos a favor del aborto pero la interrupción del embarazo de quien no lo ha querido tenemos es algo que tenemos que contemplarlo", agregó.

Por ultimo, pidió poner la semana 24 como límite para acceder a la práctica en caso de violación, en consonancia con un planteo del diputado preopinante Fernando Iglesias del bloque PRO.