Mintió síntomas de coronavirus para que la hisoparan

Días atrás, el hisopado que le realizaron a María dio positivo. Pero la mujer de Bariloche reconoció que tuvo que “mentir síntomas” para que accedieran a hacerle el test que permite descartar o confirmar coronavirus.

“Mi vecina dio Covid-19 positivo y ese mismo día cuando la fueron a buscar, yo expliqué que había estado con ella. Pese a ser contacto estrecho, no me quisieron hisopar. Me dijeron que si no tenía fiebre, me quedara tranquila y siguiera con mi vida. Por eso, decidí exagerar síntomas”, admitió María y agregó: “Podés ser asintomático y no te lo hacen. De esta forma, seguimos repartiendo el virus. De hecho, mi resultado fue positivo”.

Fuentes sanitarias indicaron, en varias ocasiones, que los contactos estrechos sin síntomas no se testean ya que pueden arrojar falsos negativos.

Al conocer el diagnóstico, la mujer de 28 años dijo que en un principio, las autoridades sanitarias dudaron en llevarla a un hotel. “Como vivo sola, me aislé en mi casa. Y soy consciente como para quedarme acá sin moverme. No sé qué pasará con el resto de la gente”, dijo.

“El tema –añadió- es a cuánta gente que es contacto estrecho y no tiene síntomas no la hisopan y puede ser portadora del virus. Yo no me quedé tranquila. Pude haber contagiado a mi madre que es de población de riesgo o a cualquier otra persona”.