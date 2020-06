Dictan especialización en Agronegocios, en la UNRN en Roca: a tiempo para inscribirse

Por Horacio Lara junio 30, 2020 9:28 am

Comienza a dictarse la Especialización en Agronegocios en la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en Roca, que tiene como objetivo contribuir a la formación de los futuros líderes en la cadena agro-alimentos. Está destinada a los profesionales que trabajan o deseen ser parte del sector agroalimentario y que quieran desarrollar herramientas y marcos metodológicos para la toma de decisiones en el contexto dinámico de los agronegocios

Lugar: General Roca

Inicio: Agosto 2020 (Calendario académico UNRN) • Duración: 12 meses cursada (10 módulos) + 6 meses PPS y TF

Horarios: jueves (virtual) y viernes de 18 a 22 hs / sábados de 9 a 13 hs.

Costo: $10.000 por mes (matrícula + 14 meses)

Programa de Becas EAN 2020-2021

Cohorte máximo: 45 estudiantes

Requisitos

Título de grado o nivel superior no universitario de 4 años de duración como mínimo. El comité académico contemplará y evaluará excepciones a los requisitos.

Títulos afines: Licenciados en Administración, Economía, Agroecología, Ciencias del Ambiente, Comercio Exterior, CPN, Ingeniero Agrónomo o en Biotecnología y carreras relacionadas.

Inscripción: 22 de junio al 3 de julio a través de carrerasdeposgradoavvm@unrn.edu.ar

Otras consultas: agronegocios@unrn.edu.ar

Estructura curricular

PRIMER CUATRIMESTRE: 3/8/2020 al 21/11/2020.

M1: Economía aplicada. Funcionamiento de mercados y comercio internacional de agroalimentos.

M2: Estadística para la toma de decisiones.

M3: Estrategia de negocios.

M4: Comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales.

M5: Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión agroindustriales.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: Marzo 2021 a junio 2021, a determinar según calendario académico 2021-2022.

M6: Dirección financiera. Mercados de capitales. Valuación de empresas.

M7: Administración de agronegocios I. Gestión de riesgos, sistemas de información y calidad.

M8: Administración de agronegocios II: innovación tecnológica, logística y distribución.

M9: Administración de agronegocios III. Procesos de la gerencia general.

TERCER CUATRIMESTRE: Agosto 2021 a noviembre 2021, a determinar según calendario académico 2021-2022.

M10: Taller de metodología e investigación. Práctica Profesional Supervisada.

El director de esta especialización, Mariano Tappatá habló con este diario sobre la idea y el cursado que se ha planificado.

¿Cómo surgió la idea de dictar esta especialización en agronegocios en la UNRN, en Roca?

La idea surgió de charlas con Juan Carlos Del Bello (rector) cuando me incorporé a la universidad en 2017-18. Pero en realidad, no es una idea innovadora. La necesidad siempre existió en el Valle y ya hubo intentos en el pasado de organizar cursos de posgrado en Agronegocios. La especialización está bajo la órbita de la Sede del Alto Valle y Valle Medio de la UNRN y las clases en principio se dictarán en Roca. Principalmente porque aún no disponemos espacio áulico adecuado en Villa Regina, que es la sede de las carreras de Comercio Exterior y de Administración de Empresas que se dictan en Regina.

¿A quiénes está dirigida?

Está dirigida a profesionales que quieran crecer en sus empresas o a emprendedores en diferentes sectores asociados a distintas cadenas del agro. El candidato ideal es alguien con experiencia laboral que ya tenga cierta madurez y objetivos claros. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que quiera involucrarse en actividades de management. También hay profesionales con experiencia en otros sectores (contadores, etc.) que evalúan la transición a los agronegocios.

¿Qué plantel de docentes tiene esta especialización?

Docentes locales de la UNRN y también especialistas externos.

Lineamientos generales del programa.

La duración es de 18 meses. Comenzará en agosto de este año. Los primeros doce meses se cursan módulos obligatorios que incluyen materias como Estrategia de Negocios, Finanzas, Recursos humanos, Administración gerencial, etc. Los últimos seis meses son para desarrollar un trabajo final con una práctica profesional supervisada. A su vez, habrá seminarios optativos para los alumnos y gente externa a la especialización que reforzarán el aspecto de Agronegocios del programa.

¿Por qué es relevante el dictado de esta especialización en nuestra región?

La respuesta más simple y directa es que el agro es un sector clave y relevante en Río Negro y Neuquén. La demanda de formación profesional existe. No solo las empresas grandes requieren cuadros gerenciales. Hoy en día, es casi una condición necesaria que el productor o emprendedor tenga conocimientos generales de management. A su vez, la economía global y regional está cambiando constantemente. Los métodos de producción han cambiado, la forma de operar de los mercados, la creación de cadenas globales de valor, y otros cambios requieren de cuadros gerenciales preparados para entenderlos y aprovecharlos. Incluso el Alto Valle y Valle Medio ha cambiado su estructura productiva más allá de la producción de peras y manzanas. Las actividades forrajeras, la ganadería, piscicultara, y producción de otras frutas no tradicionales han ganado terreno y requieren atención y estudio.