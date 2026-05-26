El legislador Acevedo pidió extender a la Provincia un posible frente electoral para competir en Roca

Javier Acevedo, presidente del bloque de legisladores de la CC-ARI Cambiemos se sumó a la propuesta de conformar un amplio frente para competir en la próximas elecciones municipales en Roca, para desplazar al Sorismo, pero pidió que se extienda al ámbito provincial.

La propuesta inicial fue impulsada por Juan Martin, titular del PRO Río Negro, quien dijo que «el partido buscará una estrategia aliancista bajo la premisa de que Roca debe permitirse una propuesta que ponga fin a más de 24 años de un mismo signo político en el Ejecutivo municipal y tuvo buena recepción en el gobernador Alberto Weretilneck, que a principios de este mes, señaló que «estamos de acuerdo en la conformación de una gran propuesta para General Roca, y va más allá de los partidario».

Ahora Acevedo indicó que «si en General Roca distintos sectores políticos entendemos que es necesario construir acuerdos amplios para dejar atrás viejas lógicas de confrontación y evitar nuevas divisiones, pienso que esa misma discusión debe darse en toda la provincia».

El legislador recordó que «en Roca hablamos de amplitud, dejar de lado egos y dogmatismos, de construir una mayoría más amplia y moderna» y pidió que «tengamos el coraje y la honestidad intelectual de discutir lo mismo para Río Negro».

Para Acevedo «la provincia atraviesa un momento histórico y necesita madurez política, equilibrio y capacidad de construir consensos amplios» y remarcó que «los acuerdos amplios también sirven para corregir errores, oxigenar equipos y renovar liderazgos».

En su propuesta marcó que «el límite sigue siendo el kirchnerismo» y que sostuvo que «Río Negro necesita mirar para adelante, fortalecer su perfil productivo, energético y turístico, y construir una mayoría democrática capaz de sostener estabilidad y gobernabilidad».

El legislador aclaró que «no se trata de resignar identidades partidarias ni de pensar todos igual, sino de entender que la sociedad está reclamando dirigentes capaces de dialogar, acordar y defender a Río Negro por encima de las mezquindades políticas y procurar acuerdos programáticos lo más amplio posibles».