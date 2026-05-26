Se confirmó la lesión de Lionel Messi a días del inicio del Mundial 2026

Messi no tendrá la preparación correcta y llegaría con lo justo al Mundial.

El pasado sábado 24 de mayo, Lionel Messi generó una gran preocupación en la Selección Argentina y los hinchas albicelestes. En la victoria 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia, a los 74 minutos de partido, la Pulga debió retirarse por una fuerte molestia.

Horas más tarde, el club estadounidense se encargó de despejar las dudas. Las Garzas comunicaron que se trata de «una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda«. De esta forma, se descarta un desgarro o un diagnóstico aún más grave.

Messi se fue directamente al vestuario tras salir reemplazado.

Aunque no se especificó cuántos serán los días de recuperación, se estima que necesitará entre 10 y 14 días para aliviar las cargas musculares. De cumplirse este plazo, el capitán de la Selección no tendría la preparación deseada para la Copa del Mundo, ya que se perdería los entrenamientos previos a la cita mundialista y los dos amistosos, planeados para el 6 y 9 de junio, ante Honduras e Islandia.

Igualmente, el objetivo del cuerpo técnico es tener al crack en el debut del Mundial, previsto para el 16 de junio frente a Argelia. Lo malo es que llegaría al duelo ante los africanos con una inactividad de 23 días, entre la molestia y el regreso a las canchas.

A pesar de no confirmar su presencia y poner en duda su participación en la Copa del Mundo en reiteradas ocasiones, Lionel Messi estará en la lista de 26 convocados y jugará por sexta vez en su carrera una cita mundialista.

Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para anunciar la convocatoria de futbolistas que viajarán a Estados Unidos en busca del bicampeonato.

La lista de lesionados y tocados de Argentina

Además de Messi, varios futbolistas de la Albiceleste llegan con lo justo para la Copa del Mundo. La lista comienza con Cristian Romero, que no juega desde el 12 de abril, pero ya está en la última de rehabilitación tras sufrir un esguince de rodilla.

Por otro lado, el Dibu Martínez se está recuperando de una fractura en el dedo que sufrió en la final de la Europa League y recién volvería para el debut contra Argelia. Montiel está desgarrado y estaría de vuelta en los amistosos previos.

Por otro lado, Marcos Acuña tiene una contractura pero no se descarta un desgarro, lo que lo pondría en duda para la convocatoria. Por último, Nico Paz sufre un traumatismo en la rodilla derecha y será evaluado hasta último momento por el cuerpo médico de Argentina.