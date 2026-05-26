Video | Dramático rescate en altamar: evacuaron a un tripulante con síntomas cardíacos frente a Río Negro

Un marinero argentino de 45 años fue aeroevacuado de urgencia en el Mar Argentino tras sufrir dolores en el pecho y otros síntomas mientras trabajaba en un buque pesquero. El operativo fue realizado por la Prefectura Naval Argentina y finalizó con el traslado del hombre a Viedma para recibir atención médica.

La información fue difundida este lunes por la Prefectura Naval Argentina, que detalló que el operativo comenzó luego de una comunicación del capitán del pesquero “Bogavante Segundo”. El jefe de la embarcación informó que el tripulante presentaba “fuertes dolores en el pecho, abdomen y escalofríos”.

Cómo fue el operativo de aeroevacuación en el Mar Argentino

Según indicó la fuerza, tras una radioconsulta con médicos de la institución se diagnosticó de manera presuntiva un cuadro de “dolor precordial e hipertensión arterial”. Ante el empeoramiento del estado de salud del marinero, se ordenó una evacuación aérea.

Prefectura desplegó un helicóptero para concretar el rescate y un avión de apoyo que acompañó la misión. Las aeronaves se posicionaron sobre el pesquero y realizaron la maniobra de izado del paciente.

Operativo aéreo de Prefectura para asistir a un tripulante descompensado en altamar. Foto: Prefectura Naval.

El hombre fue trasladado hasta el aeropuerto de Viedma, donde lo esperaba una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme). El personal médico controló sus signos vitales antes de derivarlo a un hospital de la capital rionegrina.

El operativo se realizó este lunes 25 de Mayo, en medio de los festejos por el Día de la Patria. Desde la Prefectura señalaron que la intervención se concretó luego de activar el protocolo de asistencia sanitaria para emergencias en navegación.

La evacuación ocurrió semanas después de otra investigación en altamar

La aeroevacuación se produjo semanas después de que la Justicia Federal iniciara una investigación por la muerte de un marinero en un pesquero a la altura de Mar del Plata. La causa analiza presuntas demoras en la asistencia médica y apunta al accionar del capitán del barco y de un médico de Prefectura.

Según publicaron medios locales, el hombre de 37 años comenzó con dolores en el pecho mientras trabajaba a bordo del buque Don Nicola, a 27 millas náuticas de la costa marplatense. Fue identificado como Matías Oscar Vilchez.

La investigación sostiene que no se ordenó una evacuación aérea pese al deterioro del cuadro de salud del marinero. En mensajes enviados a su esposa desde el barco, el trabajador escribió: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”.

El expediente judicial intenta determinar por qué no se activó antes una asistencia aérea. El fiscal federal Carlos Martínez ordenó peritajes y la causa avanza bajo la figura de “abandono de persona seguido de muerte”.