Cipolletti transforma el predio ferroviario y avanza el nuevo Parque Central urbano

Las tareas comenzaron con un importante operativo de limpieza y desmalezamiento en el sector lindante a las vías del ferrocarril. Foto: municipio de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti avanza con la recuperación del predio ferroviario ubicado sobre calle Tres Arroyos, entre Toschi y Lisandro de La Torre, donde se proyecta la construcción de un nuevo Parque Central, un pulmón verde que promete transformar una amplia zona del casco urbano.

Las tareas comenzaron con un importante operativo de limpieza y desmalezamiento en el sector lindante a las vías del ferrocarril, detrás del Complejo Cultural Cipolletti. Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y se realizaron durante el último fin de semana largo con maquinaria vial y camiones batea.

Según se informó desde el municipio, las cuadrillas retiraron malezas, ramas y residuos acumulados en el predio, en el marco de un plan integral de recuperación urbana que busca preparar el terreno para el futuro desarrollo del espacio público.

Un proyecto urbano para cambiar el centro de Cipolletti

El avance de las obras se da luego de la reubicación de las 31 familias que residían en la zona de calle Tres Arroyos. Tras ese proceso, comenzaron las demoliciones de estructuras precarias y el saneamiento integral del lugar.

Durante esta semana, además, continuarán los trabajos de limpieza en el área ubicada detrás del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, otro de los puntos incluidos dentro del proyecto urbano impulsado por la comuna.

La iniciativa contempla más de cuatro hectáreas destinadas a espacios verdes y recreativos, en una de las zonas estratégicas del centro de Cipolletti. El objetivo es generar un nuevo pulmón urbano pensado para actividades deportivas, culturales y de encuentro social.

Skatepark, canchas y nuevos espacios recreativos

El futuro Parque Central de Tres Arroyos incluirá un skatepark, canchas deportivas y juegos para distintas edades, con una propuesta orientada a revitalizar el sector ferroviario y ampliar la infraestructura recreativa de la ciudad.

Desde el municipio remarcaron que el proyecto marcará “un antes y un después” en el desarrollo urbano local, al recuperar un amplio predio históricamente degradado y convertirlo en uno de los espacios públicos más importantes de Cipolletti.