Fin de año y elección vocacional: un dilema para los jóvenes que salen del secundario

La elección de una carrera universitaria o un oficio es el gran tema para los estudiantes que egresan del colegio secundario. Tal es así que la presión que tienen los jóvenes a la hora de hacer frente a elecciones de estas características, se torna cada vez más fuerte.

Es profesora de Psicología y asesora en temas vocacionales y vinculares.

El cierre del ciclo escolar para los egresados de nivel medio, suele dar inicio a una etapa donde experimentan cambios muy profundos en su experiencia de vida. Es así que, las vacaciones que muchos inician a partir de estos días, vienen cargadas de incertidumbre, miedos y ansiedades que los adultos deben ayudar a acompañar.

«Los padres tienen el derecho y la obligación de acompañarlos en su búsqueda sin dejarlos solos nunca»

Sonia comenta que hay chicos que transitaron durante todo el año procesos de orientación vocacional y a último momento se asustan: «venían con una decisión tomada y entran en conflicto. Necesitan revisar y el pánico aparece».

La profesional considera que esto ocurre, en gran medida, por la presión del entorno. «Habitualmente sucede y es emblemático que cuando el joven dice que está en el último año del nivel medio, aparece la pregunta del millón: ¿Y que pensas hacer el año que viene?. Amaro asegura que por lo general los jóvenes ensayan una respuesta para salir del paso y a veces repiten algo medianamente pensado pero de lo que no están seguros.

Actualmente se encuentra trabajando en orientación vocacional desde la perspectiva de la terapia vincular familiar, que habla de un fenómeno compartido por la generación actual: un cambio psíquico estructural que Claudia Messing -su formadora- denomina simetría. ¿Qué es? La paridad psíquica con el adulto. Los jóvenes se sienten iguales o pares con los adultos y desde ese lugar se posicionan frente al mundo”.

“Los adolescentes abordan su vida desde un lugar interno de saber y poder. Es aquí cuando ellos consideran que no pueden equivocarse, tienen miedo al fracaso, al no poder. Aparecen en este fenómeno las frustraciones, la auto exigencia y la autosuficiencia”.

El rol del adulto y los prejuicios

Lo fundamental es entender que el adulto no se puede correr de su rol. «Hay que aprender a tomar el rol de padres y ayudar a los hijos a que se posicionen como tales».

La historia familiar está directamente relacionada a la forma de elegir y pensar de un joven, que muchas veces lo hace tomando como referencia antecedentes de sus familias. «Las propias historias vocacionales y profesionales de los adultos se inmiscuyen en las formas de elegir, leer lo social y analizar lo que pasa» reflexiona.

Amaro asegura que es fundamental no correrse del lugar que les corresponde: «Los padres tienen el derecho y la obligación de acompañarlos en su búsqueda sin dejarlos solos». A su vez, asegura que «es necesario no invadir los espacios personales, aprender a acercarse a ellos y prestar atención a las coordenadas del mundo adolescente para que no nos cierren la puerta en la cara».

Fin de año, entre el cansancio y las celebraciones, también es un tiempo para registrarlo como vital y decisivo en la vida de nuestros hijos adolescentes. Estar a la escucha de ellos se impone.

