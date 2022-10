Cómo mejorar los vínculos con nuestros adolescentes: de esto habla Sonia Amaro en DIGO

Sonia Amaro, terapeuta vincular familiar, experta de DIGO.

Sonia Amaro es oriunda de Cervantes y hace ya varios años que vive en Roca. Es terapeuta vincular familiar y profesora de Psicología. Comparte semanalmente en DIGO conceptos sobre los vínculos y sus herramientas de construcción en cada ámbito.

Trabaja hace mucho tiempo en los procesos de orientación vocacional en espacios escolares, siempre está buscando la posibilidad de ampliar conocimientos y actualizarse. Hace unos años, en una librería, se encontró con el libro “Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes” de Claudia Messing, quien hoy es su formadora y supervisora.

“Ella comentaba que se había encontrado con jóvenes adolescentes desmotivados, que abandonan sus carreras y no sabían qué hacer. A partir de allí creó un abordaje para ayudar a estos chicos a través de sus vínculos familiares y realizó distintas investigaciones en donde recopiló información muy valiosa”.

Sonia admite que ese libro le permitió vincularlo con lo que veía diariamente en las consultas de los talleres de orientación y no dudó ni un segundo en contactarse con ella: “me contestó inmediatamente, me permitió una entrevista y desde ese momento me sumé a sus propuestas junto con un grupo de profesionales que estamos interesados en la temática. Hace 10 años estamos en constante formación y crecimiento”, comenta.

Hoy se encuentra trabajando en orientación vocacional desde esa perspectiva. “La terapia vincular familiar habla de un fenómeno compartido por la generación actual que es un cambio psíquico estructural que Messing denomina simetría. ¿Qué es? La paridad psíquica con el adulto. Los jóvenes se sienten iguales o pares con los adultos y desde ese lugar se posicionan frente al mundo”.

“Los adolescentes abordan su vida desde un lugar interno de saber y poder. Es aquí cuando ellos consideran que no pueden equivocarse, tienen miedo al fracaso, al no poder. Aparecen en este fenómeno las frustraciones, la autoexigencia y la autosuficiencia”. Además, comenta que desde ese lugar simétrico los jóvenes y los adultos llegan a los espacios de consulta en los procesos de orientación. “Veo que están con una exigencia de querer encontrar la carrera perfecta, exitosa a corto plazo, ganar mucho dinero y tener mucha salida laboral en forma rápida”.

Con respecto a la autoexigencia, Messing asegura que es directamente proporcional a la incapacidad de tolerar las fallas. “Más difícil es la meta, más complicado es hacer el camino para tratar de lograrlas. Hoy me encuentro con que hay chicos con parálisis por el miedo a fallar, a que no sea, que no les guste o dejar afuera algo” dice Sonia.

Los tiempos y los procesos más largos también aparecen como una fuente de preocupación: “Los jóvenes de hoy están habitados por la cultura de la inmediatez y el proyecto de una carrera no es algo inmediato, entonces incorporar la idea de que se necesita un transcurso de tiempo no lo tienen incorporado y eso también genera frustración y ansiedad”.

“Los jóvenes se sienten aliviados cuando uno logra explicarle que esto no tiene por qué ser así. Ellos a sus 17, 18 o 20 años no pueden pretender saberlo todo. Justamente lo que te habilita a iniciar una carrera es el reconocimiento del no saber. Lo que sucede es que, frente a la falla, se encierran en sí mismos, no saben pedir ayuda, se sienten desvalorizados, con vergüenza y con miedos” explica.

El rol de los padres

La actitud de las familias es crucial. “En la mayoría de los casos son ellos los que tienen que cambiar muchas actitudes. Hay que salir de la concepción de que un chico paralizado, es un ‘vago’. Al contrario, es un chico que está en pánico, que ve que se le acorta el tiempo, se ve sobreestimulado por la información, tiene pánico a decepcionar. La familia tiene que tomar un rol de acompañamiento permanente, sin juzgar. Hay muchos que con el speach de que los jóvenes tienen que ser independientes creen que los tienen que dejar solos. Una cosa es no querer influir y otra cosa es dejarlos solos en momentos de mucha crisis y estrés”.

En su trabajo diario, confiesa que cada día se orienta más en trabajar con los padres. El proceso de acompañamiento familiar es tan importante como la elección vocacional del jóven. “La desorientación se clarifica teniendo en cuenta distintos parámetros, conociendo la historia familiar y consultando qué les pasó a los padres en ese momento. Ver esto en mi práctica cotidiana me llevó a profundizar en las problemáticas vinculares.

En DIGO

No hay recetas para todo, no hay pasos a cumplir: “lo que intento reflejar en DIGO son distintas herramientas de comprensión, acompañamiento y escucha. Vamos a hablar sobre cómo nos comunicamos con nuestros hijos. El adulto muchas veces se desconcierta, se asusta de no saber como hacer y eso imposibilita que lo sigan intentando”

“Vida cotidiana y Vínculos” se llama el espacio que conduce Sonia en DIGO y que se estrena todos los martes. “La idea es transmitir algunas de las experiencias y de conductas que pueden ayudar a comunicarnos mejor, instalar el circuito si es que no está logrado, seguir intentando cosas sin miedos. En fin, aprender a pensar problemáticas actuales de la adolescencia con otra mirada, desde el mundo adulto.