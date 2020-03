Dios Salve a la Reina revive a Queen en el Ruca Che

Esta noche, Dios Salve a la Reina, el grupo argentino que mejor tributa a Queen en el mundo vuelve a Neuquén para otro show que apunta ser a sala llena. Un año después de su última visita en un Cine Teatro Español lleno, la banda rosarina se presentará hoy a las 21 en el estadio Ruca Che.

Dios Salve a la Reina es una banda tributo a Queen que replica en escena lo que fue el grupo inglés musical y estéticamente. “Buscamos recrear una escena de Queen y lograr que la gente sienta que ve a Queen”, le decía a Río Negro Dany Marcos, guitarrista del grupo, durante una entrevista reciente. “Uno se mete en el personaje, tenés que creértela para poder salir al escenario y lograr que también sea creíble para el público. Te colgás la guitarra, atravesás el telón, salís a escena y pasás a ser otra persona. Por 90 minutos yo soy Brian May. De otra manera no sería posible que esto funcione”.

Las entradas compradas desde internet deben ser retiradas únicamente en Perito Moreno 151. En el estadio Ruca Che no habrá ticketera.

La banda no siempre buscó replicar a los originales. Pero un día, Pablo Padín, quien lleva adelante de manera impactante el rol de Freddy Mercury, apareció en un ensayo con bigote y todos quedaron impresionados con la imagen de su cantante. No sólo cantaba igual a Freddy Mercury: se parecía demasiado a él como para no intentarlo. A partir de ahí comenzaron con la idea de trabajar también en lo estético y lo actoral, porque Pablo lleva a escena de manera impecable todo el catálogo gestual de Freddy Mercury.

Los shows de Dios Salve a la Reina son, en sí, un recorrido por la discografía de Queen haciendo hincapié en las canciones publicadas entre fines de los 70 y mediados de los 80.

Para el show de esta noche solo quedan los siguientes tickets: platea baja ($1600 +160 costo de servicio) y general ($1100+ 110 costo de servicio). Por web a través de tuentrada.com.