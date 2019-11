Diputado neuquino pidió condenar la situación en Bolivia

El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) participó este miércoles en la sesión especial convocada en Diputados para rechazar la situación institucional en Bolivia donde reclamó “contundencia y claridad”.

Martínez dijo que no hay grieta porque "el pueblo argentino claramente ha dicho ´Nunca Más’ a los golpes de estado en Argentina, y no podemos no decir nada cuando sucede algo similar en un país hermano latinoamericano. Por nuestros desaparecidos, por nuestra democracia y por el futuro de una sociedad mejor tenemos la obligación de rechazar enfáticamente el Golpe de Estado en Bolivia”

El legislador recordó que “los argentinos sabemos de eufemismos y vivimos muchos años sometidos a los caprichos del encubrimiento de las palabras: ‘Revolución Libertadora’ en 1955, ‘Revolución Argentina’ en 1966, ‘Proceso de Reorganización Nacional’ en 1976… golpes de estado con todas las letras”.

“Hoy la Cámara, como expresión del pueblo argentino, necesita manifestar su total rechazo al accionar destituyente, violento y fascista de una minoría golpista de Bolivia. Argentina tiene la obligación institucional y moral para con el pueblo hermano de solicitar la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur, y rechazar con contundencia y claridad el Golpe de Estado perpetrado”, finalizó Martínez.