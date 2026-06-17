Lo declararon inimputable por el crimen de una jubilada en Piedra del Águila: ordenan 10 años de internación

La investigación judicial concluyó con una medida de seguridad basada en informes psiquiátricos y médicos especializados.

La Justicia de Neuquén declaró inimputable al hombre que era investigado por el homicidio de Olga Delina Quinteros, la mujer de 70 años asesinada durante un robo en Piedra del Águila en marzo de 2025. Además, dispuso su internación obligatoria en un centro de salud mental por un plazo máximo de 10 años.

La resolución fue adoptada por el juez de garantías Ignacio Pombo, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). La decisión se basó en distintos informes médicos y psiquiátricos que concluyeron que el acusado no era capaz de comprender sus actos ni dirigir sus acciones al momento del hecho.

El crimen y la investigación

Según la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora, el hecho ocurrió el 14 de marzo de 2025.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el hombre ingresó a la vivienda de Olga Delina Quinteros con fines de robo. Allí la golpeó y se apoderó de dinero en efectivo, joyas y un vehículo Volkswagen T-Cross perteneciente a la víctima.

Tras el ataque, escapó en el automóvil y condujo hasta la localidad bonaerense de Azul, donde abandonó el rodado al quedarse sin combustible. Luego continuó viaje hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación determinó que fue detenido tres días después, el 17 de marzo de 2025, cuando intentaba ingresar al consulado de República Dominicana, país del que es oriundo.

Los informes médicos y el pedido de inimputabilidad

El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de inimputabilidad el pasado 17 de abril. Durante esa audiencia sostuvo que, según los informes elaborados por profesionales del hospital donde permanece internado y por especialistas del área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense, el acusado no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos.

En un primer momento, la causa fue investigada como femicidio. Posteriormente, durante la audiencia en la que se requirió el sobreseimiento, la fiscalía le atribuyó el delito de robo calificado por homicidio en calidad de autor.

Tanto el MPF como la defensa oficial coincidieron en la necesidad de aplicar una medida de seguridad vinculada a su estado de salud mental.

Internación obligatoria y controles periódicos

Al resolver el caso, el juez Pombo dispuso la internación obligatoria en un dispositivo de salud mental por un plazo máximo de 10 años.

La resolución establece que la medida podrá cesar antes si especialistas concluyen que desaparecieron las condiciones médicas y los riesgos que motivaron su imposición. En ese caso, será necesaria una nueva resolución judicial.

Además, el magistrado ordenó que continúe internado en el centro de salud de Buenos Aires donde permanece alojado desde su detención, hasta que se concrete su eventual traslado a otra institución especializada.

El seguimiento de la medida quedará bajo la órbita de la Justicia de Ejecución Penal, con revisiones periódicas cada tres meses para evaluar la evolución del tratamiento y las condiciones de internación.