Un nuevo gigante apuesta por Vaca Muerta: el hombre más rico de Asia desembarca en el proyecto de GNL

Gautam Adani es el presidente del Grupo Adani, uno de los conglomerados de infraestructura, energía y logística más importantes de India. Foto gentileza.

Argentina suma un nuevo actor internacional de peso a su industria energética. El Grupo Adani, uno de los mayores conglomerados privados de India y controlado por el empresario Gautam Adani, participará del proyecto Southern Energy, la iniciativa que busca poner en marcha las primeras exportaciones argentinas de gas natural licuado (GNL) a gran escala a partir de la producción de Vaca Muerta.

El ingreso del grupo se concretará a través de Adani Harbour International FZCO, una de sus compañías especializadas en servicios portuarios y marítimos, que conformó una sociedad con la empresa argentina Meridian Group para brindar apoyo logístico y operativo al proyecto que se desarrollará frente a la costa de Río Negro.

La adjudicación surgió de una licitación internacional impulsada por Southern Energy S.A. (SESA) y contempla una inversión estimada en US$70 millones, además de un contrato de prestación de servicios por diez años. La nueva sociedad tendrá a su cargo una parte clave de la operación marítima vinculada al complejo exportador de GNL que se instalará en el Golfo San Matías.

El acuerdo prevé la incorporación de seis embarcaciones especializadas. Entre ellas habrá cuatro remolcadores de alta potencia destinados a asistir las maniobras de los buques metaneros, una embarcación para operaciones offshore y manejo de anclas, y una unidad rápida para el traslado de tripulaciones. La flota brindará soporte permanente a las actividades marítimas asociadas a la producción y exportación de gas natural licuado.

La participación de Adani estará directamente vinculada al desarrollo de Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción que permitirán transformar el gas extraído en Vaca Muerta en GNL para su posterior exportación a distintos mercados internacionales.

La primera de esas unidades será el buque Hilli Episeyo, cuya entrada en operación está prevista para 2027. Posteriormente se incorporará una segunda embarcación, denominada MKII, que ampliará la capacidad de procesamiento. Con ambas instalaciones en funcionamiento, el proyecto apunta a alcanzar una producción cercana a los seis millones de toneladas anuales de GNL.

La iniciativa se ha convertido en una de las apuestas energéticas más relevantes del país. Southern Energy fue además uno de los primeros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y prevé inversiones superiores a los US$15.000 millones para el desarrollo de infraestructura, transporte y exportación de gas.

Crece el interés por Vaca Muerta

La llegada del Grupo Adani se produce en paralelo con un creciente interés de empresas indias por los desarrollos vinculados a Vaca Muerta. Un antecedente reciente fue la adjudicación obtenida por la compañía Welspun para la provisión de tubos destinados al gasoducto que conectará la producción neuquina con la costa atlántica de Río Negro, una obra considerada estratégica para garantizar el abastecimiento de los proyectos de exportación de GNL.

Según informó La Nación, ejecutivos de las divisiones marítimas del grupo visitaron recientemente Buenos Aires para avanzar en la coordinación de las futuras operaciones y analizar nuevas oportunidades de negocios vinculadas al sector energético argentino. Durante esa agenda mantuvieron reuniones con representantes de Southern Energy, autoridades de la embajada de India y referentes de la industria local.

La relevancia del desembarco también está vinculada a la magnitud del conglomerado indio. El Grupo Adani desarrolla actividades en áreas como energía, puertos, logística, infraestructura, minería, distribución eléctrica y gas natural. Su división portuaria opera terminales en distintos países y es uno de los principales actores del sistema logístico de India.

Para la compañía, la participación en Southern Energy forma parte de una estrategia orientada a acompañar grandes desarrollos energéticos y ampliar su presencia en proyectos vinculados a la exportación de recursos naturales. Al mismo tiempo, representa su ingreso formal al mercado sudamericano a través de una iniciativa considerada estratégica por su escala y proyección internacional.

El avance de inversiones provenientes de India también responde al creciente interés de ese país por diversificar sus fuentes de abastecimiento energético. En un contexto de aumento de la demanda de gas natural y de búsqueda de proveedores alternativos, Vaca Muerta comenzó a posicionarse como una de las nuevas fuentes de suministro con potencial para abastecer mercados asiáticos en el mediano plazo.

La incorporación de Adani se suma así a una serie de movimientos que reflejan el lugar cada vez más relevante que ocupa la Argentina dentro del mapa energético global. Mientras avanzan las obras de infraestructura necesarias para ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos, grandes grupos internacionales comienzan a traducir su interés por Vaca Muerta en inversiones concretas y contratos de largo plazo.

Para el sector energético, la llegada de uno de los conglomerados más importantes de India constituye una nueva señal sobre las expectativas que genera el potencial exportador del gas argentino y sobre las oportunidades que abre el desarrollo de proyectos de GNL destinados a abastecer la creciente demanda mundial.