Superpetroleros perforan el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz antes del pacto con Irán

El mercado energético global vive horas de extrema tensión y expectativas. A solo dos días de la crucial firma de un memorando de paz en Suiza, los primeros buques cisterna cargados con petróleo iraní lograron perforar la línea de bloqueo naval que la Marina de Estados Unidos mantiene en el Estrecho de Ormuz.

La maniobra de los superpetroleros marca la reactivación de las exportaciones de crudo de Irán tras dos meses de parálisis absoluta por la guerra.

El movimiento de las naves fue detectado y confirmado por la consultora internacional de monitoreo satelital TankerTrackers. Según el reporte técnico, el paso de los barcos coincide con el anuncio de Teherán de que la Casa Blanca comenzó a levantar las restricciones operativas en sus muelles como gesto de distensión previo a la cumbre del viernes.

El radar del desbloqueo: 3,8 millones de barriles en el agua

El informe de telemetría de transpondedores y contraste de imágenes de satélite expuso las coordenadas de las dos embarcaciones de gran porte pertenecientes a la National Iranian Tanker Company (NITC) que rompieron el cerco militar:

El buque DIONA: Identificado con el registro internacional 9569695.

Identificado con el registro internacional 9569695. El buque HERO2: Identificado con el registro 9362073.

Ambos superpetroleros navegan fuera del perímetro de exclusión con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo. Horas más tarde, las mismas fuentes confirmaron el avance de una tercera embarcación con cargamento pesado. La inyección de este volumen al mercado global provocó una reacción inmediata: el petróleo Brent cayó por debajo de los 80 dólares por primera vez desde marzo.

Cumbre en Suiza: el pacto que Donald Trump rubricó en secreto

De acuerdo con un reporte exclusivo publicado por el diario Wall Street Journal (WSJ), las sanciones económicas sobre el crudo iraní quedarán suspendidas de forma inmediata tras la firma del documento presidencial el próximo viernes en el hotel de montaña Bürgenstock, en Suiza. Esto le permitirá a Teherán recuperar el acceso al sistema bancario internacional, seguros y fletes logísticos.

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó bajo estricto anonimato que el borrador del acuerdo ya fue rubricado de forma electrónica por el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance. Por el lado de la república islámica, estamparon la firma digital el vicecanciller Mayid Tajt Ravanchi y el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, tras semanas de mediación secreta de Pakistán y Qatar.

Donald Trump (Presidente de EE. UU.): «Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente sea muy pronto».

El fantasma de Líbano y el uranio traban el acuerdo definitivo

Pese al avance de los petroleros, el optimismo de la diplomacia internacional se mantiene bajo estricta cautela. Israel ejecutó un sorpresivo bombardeo con drones en el sur de Líbano que destruyó dos vehículos y dejó cuatro muertos. El mando militar iraní advirtió que habrá una «dura respuesta» y ratificó que el cese del fuego definitivo debe incluir el freno de los ataques contra su aliado regional, Hezbolá. Israel, por su parte, se desmarcó de la mesa de negociaciones y aseguró que no forma parte del pacto.

El segundo punto crítico de fricción es el desarme atómico. Washington presiona para desenterrar y remover del territorio las existencias de uranio altamente enriquecido que sobrevivieron a los bombardeos norteamericanos del año pasado.

Irán defiende su derecho al desarrollo nuclear civil y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, enfrió los festejos de los sectores más duros de Teherán: «Tenemos un historial de promesas incumplidas y acuerdos rotos. Todo eso está presente en nuestras mentes».