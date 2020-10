Distracción

Junín de los Andes

El gobierno neuquino cada vez retrasa mas el pago de salarios desconoce la inflación, paritarias, IPC, pagó el aguinaldo en cuotas incontrolables, echando la culpa a la pandemia y al barril del petróleo.



Cuando aumenta el barril no aumentan los sueldos eso si los combustibles y por ende todo. Acá pagamos como si fuéramos todos petrocas o turistas.

El gobierno se ahorró este año transporte escolar, partidas alimenticias, alquileres, viáticos, insumos etc. ¿Dónde esta la plata? No pagó el 20% del IPC cuando la inflación verdadera es el doble.



Cuenta con el silencio de los gremios y la oposición.

Jorge Porrino

DNI 11.845.992