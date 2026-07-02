La fuerte queja del DT de Inglaterra en la previa al cruce frente a México: «No podemos adaptarnos»

Tuchel se quejó por la poca preparación para el partido ante uno de los locales de la Copa del Mundo.

Inglaterra derrotó a República Democrática del Congo por 2-1 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Con una estelar actuación de Harry Kane que convirtió un doblete, los Tres Leones pudieron sacar adelante un difícil duelo frente al conjunto africano y ya están entre los 16 mejores.

Por un lugar en los cuartos de final, Inglaterra se verá las caras ante México el próximo domingo en el estadio Azteca. Post victoria sobre Congo, el DT Tomas Tuchel palpitó este cruce: «Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca», comenzó.

Pero también se quejó por las condiciones donde se realizará el partido: «Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para ellos», sentenció.

Cabe destacar que el Azteca, ubicado en la capital del país, está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo cual representa un gran beneficio para el seleccionado mexicano. Además, es una fortaleza para el Tri, ya que a lo largo de toda su historia disputó 88 partidos oficiales en este recinto y solo perdió en dos ocasiones.

El Azteca estará a reventar el próximo domingo para enfrentar a Inglaterra.

Luego, detalló que tendrán solo cuatro días para acostumbrarse a la altura: «No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío y seguro habrá más obstáculos».

La selección inglesa regresa a este mítico estadio luego del inolvidable cruce ante Argentina en la Copa del Mundo de 1986. Allí, la Albiceleste se impuso por 2-1 con los legendarios goles de Diego Armando Maradona: la mano de Dios y el Gol del Siglo.

El Tri llega a este encuentro luego de derrotar con autoridad a Ecuador por 2-0 en un duelo que también se disputó en el Azteca. Será un partido histórico para el local, ya que si gana disputará seis partidos en un Mundial por primera vez en su historia y avanzará a cuartos de final luego de 40 años.