Se viralizó un video de Lionel Messi en el aeropuerto antes de viajar con la Selección: su reacción sorprendió a todos

Un video de Lionel Messi durante los controles de seguridad en un aeropuerto se volvió viral en las redes sociales. Lejos de mostrarse serio o incómodo, el capitán de la Selección Argentina reaccionó con humor mientras esperaba abordar el vuelo hacia su próximo destino en el Mundial 2026.

El momento de Lionel Messi en el aeropuerto que se hizo viral

Las imágenes fueron compartidas inicialmente por el usuario @nottrig_ en la red social X y luego comenzaron a replicarse en distintas plataformas y medios deportivos. En el video se observa a los futbolistas de la Selección Argentina atravesando los habituales controles de seguridad antes de subir al avión que los trasladaría a una nueva sede del Mundial 2026.

Mientras el personal aeroportuario revisaba el equipaje y la documentación de la delegación, Lionel Messi fue uno de los jugadores que más llamó la atención por su actitud relajada.

La reacción de Messi durante la revisión de seguridad

A diferencia de lo que podría esperarse en un procedimiento de este tipo, el capitán argentino se mostró distendido durante toda la revisión. En las imágenes se lo ve sonriendo, intercambiando bromas con algunos de sus compañeros e incluso riéndose mientras cumplía con el control de seguridad.

El breve registro rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, con usuarios que destacaron la naturalidad y el buen humor del rosarino incluso en situaciones cotidianas fuera de la cancha.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales

La secuencia volvió a demostrar el enorme interés que despierta cada aparición pública de Lionel Messi. Aunque se trató de un momento rutinario previo al embarque, el video se viralizó rápidamente y fue compartido por fanáticos de distintos países, quienes celebraron la tranquilidad y la cercanía que suele transmitir el capitán argentino.