¿Dónde estabas el día que mataron a Lennon?

Como ocurre con los grandes acontecimientos de la humanidad, millones de personas recuerdan aún cómo se enteraron del asesinato de John Lennon y de qué manera los impactó la noticia.

A pedido de Télam, artista de distintas edades y estilos musicales compartieron las sensaciones que los atravesaron aquel diciembre de 1980.

Fito Páez

"Aún debo inglés y contabilidad. Debía rendir esas dos materias el 8 de diciembre de 1980. Acababan de matar a John Lennon. Fui hasta la puerta de la escuela y allí me quedé fumando unos Pall Mall cortos, sin temor a que me descubriera algún celador. Fue una mañana triste. A mis 17 ya me conocía su obra casi de memoria. Lennon posee una muy poca usual particularidad en muy pocos artistas. Su obra es muy sencilla de plasmar en un piano o una guitarra; lo que es inigualable es lo que hizo con los pocos recursos que se mueven en su obra. Era canalla y sofisticado. Siempre quise parecerme a mis hermanos mayores. John era uno de ellos, aunque podría haber sido mi padre".

Fito Páez no dio examen por la muerte de Lennon.

"Él había sido uno de los que había inventado la juventud, como decía Charly sobre Los Beatles. Entonces, era mi hermano recién asesinado en Nueva York. ¿Quién iba a querer matar a tu hermano? ¿El FBI? ¿Un fan? ¿El macartismo? ¿Las fuerzas diabólicas que quedaron en el edificio Dakota impregnadas después de la filmación de 'El bebé de Rosemary¿´, de Roman Polanski? ¿El servicio secreto británico? ¿Algún agente comedido en busca de un aumento de bonos para su jubilación de la guerra fría? ¿Algún dealer resentido? ¿Alguna muchacha celosa de Yoko? En fin. Todo eso, hasta el día de hoy, lo seguimos discutiendo. En aquellas horas solo sentí dolor e incapacidad para poder afrontar cualquier sistema de preguntas de cualquier índole, así que inglés y contabilidad, afuera".

Litto Nebbia

"Tengo un noble recuerdo de John Lennon, que lógicamente está entroncado con sus canciones, su personalidad y el sonido inconfundible de su canto. Su trágica muerte me tomó de sorpresa, como a casi todo el mundo. Para colmo la semana anterior, yo andaba por Nueva York grabando y luego paseando fuimos con un amigo hasta la puerta del legendario edificio Dakota en el Central Park. Regresé para México, donde estaba exiliado en ese tiempo, y a los pocos días me llama mi amigo dándome la tremenda noticia que comenzaba a circular por todos lados: 'Asesinaron a John Lennon'. Realmente quedé impactado al enterarme, y casi naturalmente me senté al piano y escribí la canción 'Para John'. En esta canción pude expresar mi dolor por semejante pérdida".

Rodolfo García

"El día que mataron a Lennon nosotros estábamos en plena gira de Almendra, cuando hicimos la reunión del año 79/80. Ese día teníamos que viajar a una provincia -no recuerdo cual- y había que estar muy temprano en el aeroparque, así que me levanté, me duché, agarré mi bolso y fui para el aeroparque. Estábamos ahí esperando juntarnos todos los que teníamos que viajar y faltaba El Flaco (Luis Alberto Spinetta). Ninguno sabía nada. De repente llegó un auto con Alberto Ohanián, que era nuestro representante y organizador de la gira, y El Flaco. La cara del Flaco, absolutamente desencajada. Lo primero que pensamos es que le había pasado algo personal, serio. Fue lo que le preguntamos: '¿Qué te anda pasando?' Y nos dijo: '¿Qué? ¿No saben nada? Mataron a Lennon'. Decir que fue un balde de agua fría es poca cosa. Fue como si nos hubieran anunciado la muerte de nuestros padres. No menos que eso. Quedamos partidos al medio todos. Fue un día negrísimo para todos nosotros. No me voy a olvidar nunca".

Hugo Fattoruso

Hugo Fattoruso y un televisor a rayas.

"Estábamos tocando en Atlanta, en el UpTown Café, Gary 'El Búho' Gazaway, Osvaldo y yo. El Búho en el escenario manejaba un televisor de 12 pulgadas blanco y negro. Tocábamos con ese trío llamado The Employes música de avanzada, digamos. Como parte del show, El Búho cambiaba el horizontal de la tele para que la imagen subiese o bajase, tocaba la perilla de contraste, la del vertical, en fin. Las imágenes eran, como imaginarán, tipo caóticas, con el volumen en 0. Al tocar, mirábamos el televisor en esas partes del tema en que Gary lo manipulaba. En esos saltos de la imagen de abajo hacia arriba pudimos ver escrito John Lennon y una ambulancia, camillas, policías. Paramos de tocar y Gary centró el televisor. Ahí presenciamos todo eso".

Antonio Birabent

"Cuando murió Lennon, yo vivía en España. Iba a un colegio primario que se llamaba José Ortega y Gasset, en el barrio de Tetuán, y nos enteramos en el recreo. No tenía mucha idea de quien era Lennon realmente, pero me acuerdo que se armó ahí un batifondo y había una conmoción, más que nada entre los alumnos y los alumnos más grandes. Me acuerdo de la muerte de Lennon más por lo colegial que por su muerte. A él lo recuerdo por las canciones".

Raúl Porchetto

"Recuerdo que era un día muy lindo. Me levanté y fui al balcón. Puse la radio, que Badía tenía un programa, y al escuchar la noticia quedé paralizado porque, Los Beatles en general, pero particularmente con la postura que tenía Lennon como artista, me sentía identificado. Con su trabajo por la paz, su postura anti-sistema, anti-industria. Para mí era un símbolo de paz, como dice Charly. Me quedé duro. Lo único que atiné fue a volver a bajar la persiana y quedarme a oscuras frente a uno de esos viejos combinados escuchando la radio. No podía salir del shock. Me parecía increíble porque uno cree que esas personas no mueren, te van a acompañar toda la vida. Aparte, eso que los pacifistas parecieran que tienen que terminar siempre de la misma forma. Es muy llamativo".

Teresa Parodi

Teresa Parodi atrapada en el asombro.

"Aquel día de diciembre ya estaba viviendo aquí (en CABA) y escuché la noticia por la radio. Escuché algo que no podía asociar porque estaba haciendo otra cosa: John Lennon asesinado. No las podía asociar. No las comprendía. Dejé lo que estaba haciendo y fui a pegarme literalmente a la radio. Seguían hablando y no entendía. Empecé a girar el dial y en todos lados la noticia era la misma. Pegaba fuerte y directo en el corazón. ¿Cómo alguien podía asesinar a John Lennon? Era la única pregunta que cabía en mi pensamiento. Inolvidable aquel día de diciembre en Buenos Aires. En aquella época siniestra por otra parte en nuestro país. Lennon hizo música de libertad, de hermandad, y fue asesinado. Así se escribió la historia. Todavía resulta terriblemente doloroso pensar ese final. Un odio, un arrebato individual para un hombre que era una multitudes de hombres soñando con un mundo mejor".

Daniel Maza

"Cuando murió Lennon yo estaba en Montevideo. Tenía 20 años. Para los que sabíamos quién era fue algo terrible. En esa época no viajaban las noticias como ahora, así que nos enteramos al otro día. Fue un estupor, algo que no se podía creer. Me dio una tristeza enorme. Vi llorar a amigos por esa muerte, los vi pasarla muy mal por eso. Fue un duelo que hicimos todos. En el barrio estuvimos todo el día escuchando cosas de Lennon, de Los Beatles. Fue como si hubiese sido un pariente nuestro. Por suerte, podemos seguir escuchando su música hoy en día".

Rodolfo Mederos

"En esa época estaba trabajando en Generación Cero y estábamos grabando un disco. Creo que cuando se muere un músico sincero es una pena. Un músico sincero es alguien que no miente con su música, que no hace su música por la gloria o por el dinero. Así fue John Lennon, como así también lo han sido Johann Sebastian Bach, Bill Evans, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese y muchos otros. Para todos ellos, mi respeto y admiración. Y es una pena porque la música, sin dudas, es necesaria para el desarrollo del ser humano, de su sensibilidad, de su inteligencia. Lo hace mejor. John Lennon fue así. Y otro detalle: fue coherente también con su cultura y su gente. Así fue que su música se hizo universal. Es un ejemplo que debemos seguir todos los músicos. ¡Muchas gracias John Lennon por toda tu música!".

Télam