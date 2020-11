P: Una década en escena. ¿Qué ven cuándo miran para atrás?

R: Aprendimos que para lograr los objetivos es necesario generar vínculos con personas que compartan la pasión y el amor por el arte. Concluir un disco no es el trabajo solo de la banda, sino de varias personas que participaron para que nosotros podamos alcanzar este objetivo que nos propusimos hace ya dos años. No sé si evolucionamos, creo más bien que cambiamos. Al principio éramos cuatro músicos y hoy siendo un trío podemos explotar aún más nuestras habilidades musicales. No nos sentimos encasillados en ningún género musical así que podemos experimentar tranquilamente con nuestra música.

P: ¿Qué les pasa con las letras?

R: Cuando tengo que ponerle letra a una canción es desbordante. Quisiera decir todo a la vez. Me siento muy responsable por lo que escribo. A veces no duermo cuando tengo que escribir. Tratamos de decir eso que nos pasa por dentro, pero sin desconocer que, eso que nos pasa adentro, también está influenciado por el afuera.

P: ¿Conviven con otras disciplinas artísticas?

R: Nos encanta lo audiovisual. Tenemos un montón de material en Youtube (Dorsaloficial). Invertimos mucho tiempo y dinero en llevar a imágenes lo que tocamos. Nuestra música cobra otro sentido en vivo. El escenario es nuestro lugar. Los otros lugares no me gustan tanto. Como las filas de los bancos (risas)

Los Dorsal: Gonzi Oldano, Marcelo Albornoz y Daro Manson.

P: Los asuntos ambientales o sociales están muy presentes…

R: Somos muy conscientes de los cambios sociales que se están dando en nuestra sociedad. Cambios de paradigmas que nos llevan a repensar las prácticas patriarcales que normalizamos. Hoy las luchas sociales están a flor de piel y eso nos motiva e influye en la forma que hacemos música. Formamos parte de un colectivo de músicas y músicos que es AMI (Asociación de Músicos Independientes) con la que articulamos para poder ayudar a los colegas que están pasando un bajón en su economía ya que no podemos tocar en vivo. Nos consideramos activistas, pero nos encantaría poder hacer más.

P: ¿Cómo trabajan el sonido?

R: En el disco anterior tuvimos la oportunidad de producirlo junto a Javier Herrlein quien era baterista y productor artístico de Catupecu Machu, así que pude aprender (robarle) un montón de cosas sobre producción, que aplicamos para este disco. Aproveché a experimentar con los micrófonos. Use varias guitarras y amplificadores. De hecho, en el disco se usaron cinco amplificadores solo para el bajo. Hacer de productor es una experiencia muy gratificante. Hicimos la preproducción durante dos semanas a full y nos metimos a grabar las batas hace ya dos años. O sea que fueron dos años de trabajo intenso. Siempre el plan es tratar de mostrar la fuerza que tiene la banda en vivo, pero reproducirla en un estudio es una búsqueda interminable.