Dos defensores con singular historia de vida compiten por el mismo cargo

Leandro Seisdedos dijo que “ser defensor me sale naturalmente. Hay que tener una personalidad especial para este cargo, porque perdés 9 de cada 10 casos. Yo hago mi trabajo para una persona que no tiene recursos, y lo hago como si estuviera pagando el mejor dinero al mejor abogado”.

Laura Giuliani dijo que se sintió afectada cuando le tocó, por su trabajo, defender a acusados de delitos de lesa humanidad. “Me cuestionaba mi presencia ahí, pero me decía a mí misma que nuestro rol (de defensores) hizo que los juicios fueran más justos, porque tuvieron su derecho a defensa. Fue un avance como sociedad”.

Entre Seisdedos y Giuliani se definirá quién es el ganador del concurso para ser defensor de Circunscripción de Neuquén, el cargo más alto dentro de la defensa penal oficial.

Sus dichos fueron durante la entrevista personal con los integrantes del Consejo de la Magistratura, que definirán la competencia el próximo martes 29.

Los separan 1,33 puntos y hay 20 en juego. Entrevistados -por separado- demostraron, con personalidades diferentes e historias de vida singulares, que están en condiciones de ganar el concurso.

Historia de vida

Seisdedos relató ayer, a pedido de los consejeros, su participación en Víctimas por la Paz. Su historia la publicó “Río Negro” en 2017.

Hace 15 años su esposa murió, junto con otras cuatro personas, en un accidente provocado por el conductor de un camión. “Lo visité en la comisaría donde estaba detenido y le dije que no lo odiaba y que no iba a pedir más cárcel para él. Cada uno gestiona el dolor como puede”, dijo.

Relató que muchas veces, por su trabajo, se cruza con personas que lo increpan con la frase "a vos no te pasó", en referencia a perder un ser querido de manera violenta.

Giuliani, por su parte, recordó la cantidad de veces que fue a deshoras a las unidades de detención a pedido de sus asistidos.

“Conozco la Unidad 11, la 12, la ex U9, Senillosa, la 16, las comisarías 44, 46, la Tercera, el penal de Marcos Paz, la cárcel de Villa Floresta... he pasado más horas en cárceles que mirando televisión, le aseguro”, enumeró.

Laura Giuliani es defensora del caso y compite por el cargo superior. Foto: Gentileza.

También recordó que "la última vez que hubo incidentes en un pabellón en una comisaría de Neuquén, el detenido tenía abogado particular, pero el comisario me llamó a mí, porque me conocen".

Los dos coincidieron en que es clave el trabajo en equipo que se desarrolla en las defensorías penales, aunque remarcaron que se necesita más personal. Y se pronunciaron en contra de la baja de la edad de punibilidad. “Aumentar las penas o bajar la edad no trajo soluciones en ninguna parte”, fue el tono de sus posturas.

La perla de las entrevistas

El destacado de las entrevistas personales estuvo a cargo del consejero Claudio Domínguez (MPN). Le preguntó a Seisdedos "cómo defendería al imputado de matar y descuartizar a Cielo López".

Seisdedos lo esquivó: dijo que ya hay una defensora designada, que tiene su propia estrategia, y que sería irrespetuoso plantear una línea de trabajo en ese caso.

Entonces el consejero describió un caso idéntico pero lo ubicó en Zapala y cambió los nombres de los protagonistas. Seisdedos se vio obligado a responder.

Con Giuliani, el consejero repitió la pregunta, otra vez con escenario en crimen en Zapala.

Otra coincidencia entre Seisdedos y Giuliani: los dos hicieron hincapié en que no hay testigos directos del crimen, cuando -en el caso real- la fiscalía se jacta justamente de haberlo resuelto sin testigos, sólo con prueba científica.